Kevin Kastning / Carl Clements - Strand in Strands
03.12.2022
И Кевин Кастнинг, и Карл Клементс уже знакомы постоянным нашим читателям. Кевин - получше, Карл – похуже. Вместе они фигурировали на наших страницах, когда речь шла об альбоме Convergence II, созданном трио Кастнинг – Клементс – Сабо. С венгром Шандором Сабо талантливый американский гитарист и конструктор уникальных многострунных гитар Кастнинг делает совместные проекты уже давно. Но и сотрудничество Кастнинга с мультиинструменталистом из Массачусетса Карлом Клементсом имеет тоже длинную историю. Нынешний альбом Strand in Strands – уже шестой для этого дуэта.
Собран он из записей, которые Кевин и Карл делали в разное время в 2021 и 2022 годах, но при этом оставляет впечатление очень цельной работы. Возможно, тому способствует построение программы, которая начинается и заканчивается двумя короткими, чуть больше минуты звучания, пьесами с характерными названиямиResolution Pending и Pending Resolution, а между ними – почти час звучания больших развернутых композиций, где музыканты дают возможность слушателям обстоятельно оценить свои идеи и их воплощение. Кастнинг здесь играет на трех типах гитар из своей обширной коллекции, а Клементс, которого в Convergence II вы могли запомнить по игре на флейтах, на сей раз оперирует двумя типами саксофонов – тенором и сопрано.
Встречался с мнением, что работы Кастнинга близки к стилистике new age. Мне это кажется весьма странным. По крайней мере, Strand in Strands я бы отнес по большей части к джазу свободной формы. Послушайте, например, Magnetic Anistropy или The Weibel Instability – на мой вкус, это настоящий фри-джаз, хотя и довольно своеобразный. Паузы в музыке Кастнинга и Клеменса играют роль не меньшую, чем сами звуки. А звуки они оба любят длинные, тягучие, когда взятая нота сильно растягивается по времени, а звук растворяется в тишине прежде, чем возникнет следующий. Вот, к примеру, A Question, Lingering, где после гитарного интро звучание саксофона плывет в разреженном пространстве, как астронавт, покинувший свой корабль и оказавшийся в открытом космосе. То же можно сказать, например, и о Transparencies in Transition, пьесе с очень лиричным началом от Карла Клеменса, а с точки зрения поклонника гитарного звучания, на мой вкус, Кастнинг особенно хорош в Interstitial Inquiries. Вряд ли музыку этих музыкантов назовешь продуктом для широкой публики, но круг поклонников дуэта Кевина Кастнинга и Карла Клеменса, безусловно, оценит их новую работу.
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