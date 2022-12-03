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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Kevin Kastning / Carl Clements - Strand in Strands

Kevin Kastning / Carl Clements - Strand in Strands

03.12.2022

Kevin Kastning / Carl Clements - Strand in Strands

И Кевин Кастнинг, и Карл Клементс уже знакомы постоянным нашим читателям. Кевин - получше, Карл – похуже. Вместе они фигурировали на наших страницах, когда речь шла об альбоме Convergence II, созданном трио Кастнинг – Клементс – Сабо. С венгром Шандором Сабо талантливый американский гитарист и конструктор уникальных многострунных гитар Кастнинг делает совместные проекты уже давно. Но и сотрудничество Кастнинга с мультиинструменталистом из Массачусетса Карлом Клементсом имеет тоже длинную историю. Нынешний альбом Strand in Strands – уже шестой для этого дуэта.

Собран он из записей, которые Кевин и Карл делали в разное время в 2021 и 2022 годах, но при этом оставляет впечатление очень цельной работы. Возможно, тому способствует построение программы, которая начинается и заканчивается двумя короткими, чуть больше минуты звучания, пьесами с характерными названиямиResolution Pending и Pending Resolution, а между ними – почти час звучания больших развернутых композиций, где музыканты дают возможность слушателям обстоятельно оценить свои идеи и их воплощение. Кастнинг здесь играет на трех типах гитар из своей обширной коллекции, а Клементс, которого в Convergence II вы могли запомнить по игре на флейтах, на сей раз оперирует двумя типами саксофонов – тенором и сопрано.

Встречался с мнением, что работы Кастнинга близки к стилистике new age. Мне это кажется весьма странным. По крайней мере, Strand in Strands я бы отнес по большей части к джазу свободной формы. Послушайте, например, Magnetic Anistropy или The Weibel Instability – на мой вкус, это настоящий фри-джаз, хотя и довольно своеобразный. Паузы в музыке Кастнинга и Клеменса играют роль не меньшую, чем сами звуки. А звуки они оба любят длинные, тягучие, когда взятая нота сильно растягивается по времени, а звук растворяется в тишине прежде, чем возникнет следующий. Вот, к примеру, A Question, Lingering, где после гитарного интро звучание саксофона плывет в разреженном пространстве, как астронавт, покинувший свой корабль и оказавшийся в открытом космосе. То же можно сказать, например, и о Transparencies in Transition, пьесе с очень лиричным началом от Карла Клеменса, а с точки зрения поклонника гитарного звучания, на мой вкус, Кастнинг особенно хорош в Interstitial Inquiries. Вряд ли музыку этих музыкантов назовешь продуктом для широкой публики, но круг поклонников дуэта Кевина Кастнинга и Карла Клеменса, безусловно, оценит их новую работу.

© & (p) 2022 Greydisc Records

10 tks / 58 mins

(Kevin Kastning - 17-string Extended Hybrid Classical guitar, 12-string Contraguitar, 12-string Baritone guitar; Carl Clements – ts, ss;)

Линк предоставлен Greydisc Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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