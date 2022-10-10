Joe Policastro Trio - Sounds Unheard: Odds and Ends (2012-2022)
10.10.2022
Басист, композитор и аранжировщик Джо Поликастро родился в Цинцинатти, здесь получил бакалавра музыки в местном университете, но вот магистром Джо стал уже в Чикаго, и именно с Городом Ветров, после недолгой работы в Германии, связаны основные этапы его карьеры. Он выступал и записывался с такими мастерами, как Дайана Шуур, Джефф Хэмилтон, Фил Вудс и многими другими. Первый альбом со своим трио, West Side Story Suite, Поликастро записал в 2013 году, но постоянный состав трио приобрело в 2015 году с вхождением в него гитариста Дэйва Миллера и ударника Микела Эйвери. С тех пор трио Джо Поликастро выпустило еще несколько альбомов, а в году нынешнем порадовало своих поклонников сборником Sounds Unheard: Odds and Ends (2012-2022), составленным преимущественно из композиций, не вошедших в предыдущие работы.
Так как в программе представлены записи разных лет, то по ним можно проследить и происходившие метаморфозы в составе трио, но основной их массив сделан все же с Миллером и Эйвери. Интереснее проанализировать контент программы. Изучив его, убеждаешься, что Поликастро щедро черпал вдохновение в самых разных источниках. Здесь есть хиты рок и поп-музыки разных лет: Take On Me норвежской группы А-На, Walk on the Wild Side Лу Рида, How Deep Is Your Love от Bee Gees, Every Little Thing She Does is Magic группы Police и знаменитая Girl, которую, как мы знаем сегодня, написал Джон Леннон, хотя авторами значится звездная битловская пара Леннон-МакКартни. Есть версии киношных саундтреков (Goldfinger) и тем из бродвейских мюзиклов (Bali Ha'i Роджерса и Хаммарстейна), есть, наконец, и один джазовый стандарт: Please Don’t Let Me Be Misunderstood из репертуара великолепной Нины Симон. Надо отдать должное Джо: всем этим композициям его аранжировки придали истинно джазовое звучание. Даже в лиричную Girl он ввел развернутое импровизационное гитарное соло, отменно исполненное Дэйвом Миллером. На этом фоне интересно было послушать и единственную авторскую композицию в программе, пьесу Поликастро Whose Muse и убедиться, что лидер трио предпочитает энергичный темп и близкое к джаз-року решение темы. «Альбом воспоминаний», что подчеркнуто датами 2012-2022 в названии проекта, выглядит творческим отчетом Джо Поликастро за истекшее десятилетие, и, надо сказать, ему есть, что предъявить даже взыскательному слушателю.
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