Doug Stone & Marcelo Magalhães Pinto - Shifting Perspectives

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Doug Stone & Marcelo Magalhães Pinto - Shifting Perspectives

Doug Stone & Marcelo Magalhães Pinto - Shifting Perspectives

27.09.2022

Doug Stone & Marcelo Magalhães Pinto - Shifting Perspectives

Альбом Shifting Perspectives записан американо-бразильским квартетом, но инициаторами проекта выступили двое музыкантов, чьи имена стоят на его обложке: американский саксофонист Дуг Стоун (здесь он играет на сопрано-саксофоне) и бразильский пианист Марселу Магальяэш Пинту. Если обратиться к их карьере, то мы обнаружим, что Стоун долго работал в Чикаго, входил в состав бэнда Мейнарда Фергюссона, играл с Джоном Барнеттом, Иэном Торресом, много занимается преподавательской деятельностью в Рочестере, Нью-Йорк (с 2009 года) и в университете Луизианы. Пинту преподает в той же Eastman School of Music, что и Стоун. Он много делает для популяризации бразильской музыки, работал в Европе, в частности, во Франции. На его счету три альбома, из которых в свете настоящего проекта особенно интересен Impressões, где польские джазмены братья Терефенко играли музыку Пинту с бразильской ритм-группой.

Shifting Perspectives – это сочетание американского джаза разных стилистик с бразильской музыкой разных регионов – в чем-то этот альбом перекликается с вышеупомянутым Impressões. В свой проект Стоун и Пинту пригласили еще двух музыкантов – американского контрабасиста Куина Стернберга из Нового Орлеана и опытнейшего бразильского ударника Андре Лимау Кейроша. Записывался альбом в Новом Орлеане. Программа его построена своеобразно.

Вначале идет блок из четырех композиций Марселу Магальяэша Пинту. В каждой из них Марселу брал за основу мелодии и ритмы того или иного региона Бразилии. Так, Chatting By the Fire и Waiting for Mariana (очень лиричная пьеса, сочиненная, когда Марселу ожидал появления своего первого ребенка) – это типичное байяо, музыка северо-восточных регионов страны, New Paths – шоро, городской романс, родившийся в среде кариок, жителей Рио-де-Жанейро, а The Call – это конгадо, музыка штата Минас-Жераис, где африканские корни слились с французской музыкой. Но все это, в каждой из пьес, завязано, в свою очередь, на использовании джазовых гармоний и импровизации. Своеобразен и блок композиций Дуга Стоуна. Каждая из шести его пьес посвящена близким ему людям, членам его семьи, своего рода музыкальная портретная галерея. И даже не зная этих людей, по музыке чувствуешь, какие у всех разные характеры и как каждый дорог Стоуну. А между блоками пьес Пинту и Стоуна расположена в программе единственная пьеса басиста Стернберга. И уж ее название дорого любому человеку с постсоветского пространства. Называется она - Yuri Gagarin. В четыре минуты звучания автор вложил и красоту космоса, и опасность полета и триумф возвращения. Чисто джазовые достоинства пьесы можно оценивать по-разному, но, откровенно скажу, ощущал определенную гордость. Что ни говори, Юрий Гагарин – это одна из самых светлых точек нашей общей истории для любого человека независимо от его политических взглядов.

© & (p) 2022 ears&eyes Records

11 tks / 65 mins

(Doug Stone – ss; Marcelo Magalhães Pinto – p; Quinn Sternberg – ac.b; André "Limão" Queiroz – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky, ears&eyes Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Joy Lapps - Girl in the Yard

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Море бочек, пустых стальных бочек из-под бензина, оставшихся на побережье карибского острова Тринидад после окончания Второй мировой войны и свертывания имевшей там место быть военной базы, привело к появлению нового музыкального ...
подробнее
05.06.2022

JoyRide - JoyRide

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер
Если вы устали от зимы, от непрекращающейся пандемии или у вас просто не слишком хорошее настроение, канадский ансамбль JoyRide своим одноименным альбомом, который увидит свет 18 февраля, должен вам помочь. Это чрезвычайно жизнерадостная и ...
подробнее
06.02.2022

Julian Sartorius / Matthew Herbert - Drum Solo

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Швейцария
  • музыкальный стиль: авангард
Британец Мэтью Херберт (р.1972) – один из крупнейших современных мастеров электронной музыки. С начала 90-х годов он не перестает удивлять публику своими многочисленными и весьма оригинальными проектами. Долгое время работы Херберта ...
подробнее
06.04.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com