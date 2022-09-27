Doug Stone & Marcelo Magalhães Pinto - Shifting Perspectives
27.09.2022
Альбом Shifting Perspectives записан американо-бразильским квартетом, но инициаторами проекта выступили двое музыкантов, чьи имена стоят на его обложке: американский саксофонист Дуг Стоун (здесь он играет на сопрано-саксофоне) и бразильский пианист Марселу Магальяэш Пинту. Если обратиться к их карьере, то мы обнаружим, что Стоун долго работал в Чикаго, входил в состав бэнда Мейнарда Фергюссона, играл с Джоном Барнеттом, Иэном Торресом, много занимается преподавательской деятельностью в Рочестере, Нью-Йорк (с 2009 года) и в университете Луизианы. Пинту преподает в той же Eastman School of Music, что и Стоун. Он много делает для популяризации бразильской музыки, работал в Европе, в частности, во Франции. На его счету три альбома, из которых в свете настоящего проекта особенно интересен Impressões, где польские джазмены братья Терефенко играли музыку Пинту с бразильской ритм-группой.
Shifting Perspectives – это сочетание американского джаза разных стилистик с бразильской музыкой разных регионов – в чем-то этот альбом перекликается с вышеупомянутым Impressões. В свой проект Стоун и Пинту пригласили еще двух музыкантов – американского контрабасиста Куина Стернберга из Нового Орлеана и опытнейшего бразильского ударника Андре Лимау Кейроша. Записывался альбом в Новом Орлеане. Программа его построена своеобразно.
Вначале идет блок из четырех композиций Марселу Магальяэша Пинту. В каждой из них Марселу брал за основу мелодии и ритмы того или иного региона Бразилии. Так, Chatting By the Fire и Waiting for Mariana (очень лиричная пьеса, сочиненная, когда Марселу ожидал появления своего первого ребенка) – это типичное байяо, музыка северо-восточных регионов страны, New Paths – шоро, городской романс, родившийся в среде кариок, жителей Рио-де-Жанейро, а The Call – это конгадо, музыка штата Минас-Жераис, где африканские корни слились с французской музыкой. Но все это, в каждой из пьес, завязано, в свою очередь, на использовании джазовых гармоний и импровизации. Своеобразен и блок композиций Дуга Стоуна. Каждая из шести его пьес посвящена близким ему людям, членам его семьи, своего рода музыкальная портретная галерея. И даже не зная этих людей, по музыке чувствуешь, какие у всех разные характеры и как каждый дорог Стоуну. А между блоками пьес Пинту и Стоуна расположена в программе единственная пьеса басиста Стернберга. И уж ее название дорого любому человеку с постсоветского пространства. Называется она - Yuri Gagarin. В четыре минуты звучания автор вложил и красоту космоса, и опасность полета и триумф возвращения. Чисто джазовые достоинства пьесы можно оценивать по-разному, но, откровенно скажу, ощущал определенную гордость. Что ни говори, Юрий Гагарин – это одна из самых светлых точек нашей общей истории для любого человека независимо от его политических взглядов.
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