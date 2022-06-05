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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » John Stein - Lifeline

John Stein - Lifeline

05.06.2022

John Stein - Lifeline
Много лет замечательный гитарист Джон Стейн пользуется высоким авторитетом и уважением у коллег и любителей джаза. По его творческим интересам Стейна почитают прямым наследником Веса Монтгомери, Джима Холла, Кенни Баррелла и Гранта Грина. Много лет Стейн тесно связан с известным независимым лейблом из Нью-Бедфорда, Массачусетс Whaling City Sound, где издаются его работы. Благодаря этому факту почти все они рецензировались на нашем сайте. Недавно Джон перенес тяжелое заболевание и только сейчас постепенно начал поправляться, вернулся из больницы домой, но играть на любимом инструменте, с которым он не расстается с семилетнего возраста, пока не может. Это побудило Джона вместе с командой Whaling City Sound создать своеобразную антологию своего творчества за последние двадцать лет. Эта идея оформилась в виде большого альбома из двух дисков (всего два с половиной часа звучания), для которого Стейн отобрал свои самые значительные записи разных лет. Альбом получил название Lifeline и он увидит свет на Whaling City Sound 17 июня.

Если вы никогда ранее не слышали музыку Джона Стейна, то Lifeline даст вам возможность познакомиться с этим гитаристом и композитором, оценить его мастерство игры в самых разных форматах – ведь записи для альбома взяты с разных альбомов, где Джон играл с разными партнерами: от Green Street (1999) и до Serendipity (2021). Их было очень много, и среди них немало высококлассных джазменов, что придает альбому дополнительный интерес. Так, открывает первый диск пьеса Up and at ‘em, где в квартете главным партнером Стейна выступает знаменитый саксофонист Дэвид Фэтхэд Ньюмен. А уже во втором треке Brazilian Hug вам станет ясно, насколько сильно Стейн любит бразильскую музыку. Эта любовь зародилась еще когда Джон учился в 7 классе, и семья впервые приобрела стереопроигрыватель, а одним из первых дисков в домашней коллекции стал альбом Стена Гетца и Жуана Жильберту. С тех пор и свинг, и босса-нова стали для Стейна путеводными звездами в музыке.

«Бразильских» пьес в альбоме будет еще немало, как и первоклассных бразильских музыкантов, таких, как ударник Зе Эдуарду Назарио или флейтист Фернанду Брандау. Обращу также внимание на пьесу Moonlight in Vermont, где с гитарой Стейна ведет диалог фортепьяно Лэрри Голдингса, а также на классический стандарт On Green Dolphin Street – образец глубокого понимания Стейном джазовой традиции. Но не чужд Стейн и музыки совсем иного рода – послушайте, например, почти фанковую версию пьесы Стенли Тьюрентайна Sugar или авторскую лиричную композицию Ira’s Tango, которую Джон посвятил своему отцу. Упоминания достойна буквально каждая из двадцати шести композиций альбома, но вместо их перечисления я закончу этот текст афористичным комментарием президента Whaling City Sound Нила Вайса: «Компакт-диски часто живут своей собственной жизнью. Этот альбом дает реальное ощущение того огромного количества качественной музыки, созданной Джоном и изданной за последние двадцать с небольшим лет. Это отличный обзор его пути в музыке, а также первоклассная коллекция, так что запускайте проигрыватель, садитесь и слушайте».

© & (p) 2022 Whaling City Sound

2 CD

1st: 13 tks / 72 mins

2nd: 13 tks / 73 mins

(John Stein – g with different partners;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим


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