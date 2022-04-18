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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Ethan Iverson - Every Note Is True

18.04.2022

Ethan Iverson - Every Note Is True
Почти уверен, что для большинства любителей джаза имя пианиста (и незаурядного журналиста) Итана Айверсона связано с ансамблем The Bad Plus. Именно Айверсон вместе с басистом Ридом Андерсоном и ударником Дэйвом Кингом (вместе они играли еще с 1989 года) основал этот коллектив, прославившийся смелым и неординарным сочетанием авангардной эстетики с элементами рока и поп-музыки, в 2000 году. The Bad Plus существует и сегодня, только сам Айверсон ушел из группы в 2017 году. С тех пор он записывался с саксофонистом Марком Тернером на ЕСМ, с трубачом Томом Харреллом также на ЕСМ, гастролировал с квартетом Билли Харта по Европе, а в 2021 году выпустил любопытный альбом-трибьют Bud Powell in the 21st Century.

Новый год для Итана Айверсона начался c фонографического дебюта на престижном лейбле Blue Note Records с новым альбомом Every Note Is True, который записывало его тоже новое трио. Состав Айверсон подобрал, не побоюсь этого слова, звездный. На позицию контрабасиста он пригласил Ларри Гренадера, с которым ему уже доводилось работать ранее. Последний за свою карьеру переиграл со многими знаменитостями, но особо надо выделить сотрудничество Ларри с Пэтом Мэтини, Брэдом Мельдоу и Джоном Скофилдом. Сегодня он – один из самых востребованных и высоко ценимых басистов в джазе. Ну, а место за ударной установкой занял легендарный и неутомимый Джек ДеДжонетт, еще в 2007 году попавший в Зал Славы журнала Modern Drummer, прославленный мастер, заслуженно считающийся одним из самых влиятельных барабанщиков за последние пол-века. Легче найти джазменов, с которыми он не работал, чем перечислять его партнеров с начала 70-х годов и по сей день. И, на диво, именно с Итаном Айверсоном его пути ранее не пересекались, в Every Note Is True они впервые работали вместе. Понятно, что в формате классического фортепьянного трио состав Айверсон-Гренадер-ДеДжонетт способен решать задачи любой сложности. И лидер трио, верный своему синтетическому стилю, постарался сделать эти задачи как можно более разнообразными.

Сюрпризы поджидают слушателя уже с первого трека. Супруга Айверсона, писательница Сара Демингс сочинила текст, давший название и стартовому треку, и самому альбому. Every Note Is True – это своеобразная песня-молитва, славящая освобождение (пусть пока не полное) от ковидных ограничений. Здесь вы наверняка с удивлением услышите поющего Айверсона в сопровождении хора из 44 виртуальных голосов. Сам Итан говорит об этом эксперименте так: «Я тот еще певец! Вы можете услышать мои трели в верхах в этом хоре. Но я люблю любительское пение! Любительский хор или детский хор — это великолепно, почти кинематографично.». Далее по ходу альбома раскрывается еще одна сторона широкой натуры Итана Айверсона – его любовь к детективам и ужастикам. Композиция For Ellen Raskin посвящена писательнице, автору мистического романа для детей The Westing Game (1978), который восхитил в свое время пятилетнего тогда Итана и повлиял на формирование его литературных вкусов. А финальная композиция At The Bells Of Motley, самая длинная в альбоме (девять минут) получила название по одной из книг Агаты Кристи. И музыка здесь соответствующая: этакий саундтрек к несуществующему фильму, полу-серьезный, полу-пародийный, заставивший меня вспомнить «Розовую пантеру» Генри Манчини. А вот Goodness Knows – это своего рода «выставка достижений фортепьянного хозяйства в джазе» от гарлемского пиано-страйд до наших дней. Понятно, главный «экскурсовод» по этой выставке – сам Айверсон, но и Гренадер тут очень хорош. She Won’t Forget Me с ее интонациями поп-музыки – это попытка ностальгического возвращения во времена The Bad Plus, наверняка приятная поклонникам того, поп-джазового Айверсона. Ну и не могу не упомянуть еще один примечательный трек, единственную композицию, написанную не Айверсоном. Blue принес в альбом ДеДжонетт, и для меня эта вещь стала одним из пиков программы вместе с Goodness Knows. Надеюсь, согласитесь: картина пестрая, для кого-то даже слишком. Но скучно с Итаном Айверсоном просто не бывает, это я вам гарантирую!



© & (p) 2022 Blue Note Records

10 tks / 43 mins

(Ethan Iverson - p; Larry Grenadier - b; Jack DeJohnette – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/ethan-iverson-every-note-is-true/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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