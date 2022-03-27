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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Chiara Izzi - Live In Bremen

27.03.2022

Chiara Izzi - Live In Bremen
Для живущей в Нью-Йорке итальянской вокалистки Кьяры Ицци альбом Live In Bremen стал третьим в ее дискографии и вторым на известном лейбле Dot Time Records. Альбом очень камерный: это чисто дуэтный проект, где Кьяра поет под аккомпанемент фортепьяно (Андреа Ри). Ицци – весьма своеобразный исполнитель. Есть вокалистки, которые работают только в какой-то определенной стилистике. Есть певцы и певицы – универсалы, которые, благодаря своему таланту, одинаково успешно могут выступать в самых разныхз стилистиках. Мне кажется, Кьяра Ицци – это особый случай. У нее своя, особая манера пения, во многом идущая от традиций итальянской песни, но ей удается музыку очень разных стилей приспосабливать именно под свою индивидуальную манеру. Альбом Live In Bremen дает достаточно оснований для такого вывода.

Начнем с того, что Кьяра поет здесь песни на четырех языках: английском, итальянском, португальском и испанском. Но это, так сказать, внешняя сторона медали. Существенней большое разнообразие программы ее альбома. Открывают ее две песни, сочиненные итальянскими авторами: Miradas от Николы Корсо и Янины Ломбарди и Tu, Musica Divina от Джованни Д’Анци и Альфредо Бракки. Именно в этих треках Кьяра ближе всего к итальянским традициям бель канто. А потом в программе стоит знаменитый (прежде всего в инструментальной интерпретации Ахмада Джамала) джазовый стандарт Poinciana, для которого вышеупомянутая Янина Ломбарди написала итальянский текст. На мой вкус, это одна и вершин альбома: Ицци удалось удачно интегрировать в свою манеру пения латиноамериканский аромат этой композиции. То же можно сказать и про еще одну композицию, на сей раз с бразильским колоритом: Samba in Preludio от Баден Пауэлла с итальянским текстом Серджо Бардотти. А вот Pavane For Peaceful Times – это уже экскурс в мир академической музыки: на музыку французского композитора Габриэля Форе положила текст сама Кьяра Ицци. Не зная итальянского, трудно понять особенности композиции под названием Cuerpo Y Alma. Но уже после первых тактов вы обязательно узнаете один из самых знаменитых джазовых стандартов Body And Soul. Ицци поет его в аранжировке известной американской басистки и певицы Эсперанцы Сполдинг. А закономерным завершением альбома служит песня Terra Nostra («Наша земля»). Кьяра поет ее на особом диалекте итальянского языка, свойственном ее родной провинции Молизе на юго-востоке Италии, у Адриатического моря. Все же связи с родиной – самые крепкие в творческом багаже этой талантливой исполнительницы.



© & (p) 2022 Dot Time Records

7 tks / 44 mins

(Chiara Izzi – voc; Andrea Rea – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
кроссовер


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