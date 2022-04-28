Moritz Preisler - Raureif

Уроженец Бонна, а ныне живущий в Кельне немецкий пианист Мориц Прайслер (р.1991) дебютирует на лейбле Klaeng Records с альбомом Raureif. Мориц начинал с академической музыки, она близка ему и сейчас, но основной сферой его творческих интересов остается джаз. В его практике есть опыт работы в дуэте, сольные программы, но Raureif он записывал в формате классического фортепьянного джазового трио. Творческий союз с басистом Давидом Хельмом и ударником Яном Филипом у него возник еще в 2017 году, и с тех пор состав трио неизменен. За эти годы у музыкантов сложилось прочное взаимопонимание, в чем может убедиться каждый слушатель альбома Raureif.
Программу этого проекта составили восемь композиций Прайслера и его же инструментальная версия сочинения классика нововенской школы Альбана Берга Die Nachtigall («Соловей») из цикла «Семь ранних пьес для голоса и фортепьяно». Выбор кавера характерен: Мориц предпочитает, судя по этому альбому, музыку «высоколобую»: сложный синтез традиций европейского нового джаза и европейской же академической музыки. Его вариант джаза имеет, на мой взгляд, не очень много общего с джазом американским, а импровизация, которая, безусловно, присуща трио Прайслера – отнюдь не уникальное достижение родины джаза: в Старом Свете вовсю импровизировали и во времена Баха, и в более ранние эпохи.
Титульная пьеса Raureif, с которой начинается альбом, дает неплохое представление и о том, что ждет слушателя далее. Строгое, спокойное, почти академическое соло Прайслера на фортепьяно к середине композиции сменяет взрыв эмоций, умело подчеркнутый ударными Филипа, чтобы в коде вновь вернуться к квази-академическому катарсису. Надо сразу подчеркнуть, что партнеры Прайслера отнюдь не являются бледными тенями своего лидера, а активно участвуют в развитии тех или иных композиций. Скажем, Хельм очень хорош в упомянутой выше версии берговского Die Nachtigall, диалог Филипа с Прайслером держит «нерв» пьесы Dribbling и так далее. Моим персональным фаворитом альбома стала, пожалуй, самая темповая композиция программы - Bone Soup, где импровизационный талант всех участников проявился очень ярко. В целом же альбом оставляет впечатление серьезной и зрелой работы. Похоже, у недавно отметившего тридцатилетие Морица Прайслера есть все шансы развивать и далее свои недюжинные таланты пианиста, композитора и бэнд-лидера.
музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
Интереснейший и масштабный проект, релиз которого швейцарский лейбл Unit Records назначил на 18 февраля. Но прежде, чем говорить о его создателях, необходимо обратиться к фигуре его главного героя. Якоб Август Рийс (1849-1914) – датский ...
Новый релиз небольшого независимого лейбла из аргентинского города Ла-Плата дает приятную возможность открыть для себя сразу несколько новых имен. Одно из них – на обложке альбома Antique. Ариэль Инверницци Овьедо – аргентинский ударник и ...
С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а ...