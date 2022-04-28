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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Moritz Preisler - Raureif

28.04.2022

Moritz Preisler - Raureif
Уроженец Бонна, а ныне живущий в Кельне немецкий пианист Мориц Прайслер (р.1991) дебютирует на лейбле Klaeng Records с альбомом Raureif. Мориц начинал с академической музыки, она близка ему и сейчас, но основной сферой его творческих интересов остается джаз. В его практике есть опыт работы в дуэте, сольные программы, но Raureif он записывал в формате классического фортепьянного джазового трио. Творческий союз с басистом Давидом Хельмом и ударником Яном Филипом у него возник еще в 2017 году, и с тех пор состав трио неизменен. За эти годы у музыкантов сложилось прочное взаимопонимание, в чем может убедиться каждый слушатель альбома Raureif.

Программу этого проекта составили восемь композиций Прайслера и его же инструментальная версия сочинения классика нововенской школы Альбана Берга Die Nachtigall («Соловей») из цикла «Семь ранних пьес для голоса и фортепьяно». Выбор кавера характерен: Мориц предпочитает, судя по этому альбому, музыку «высоколобую»: сложный синтез традиций европейского нового джаза и европейской же академической музыки. Его вариант джаза имеет, на мой взгляд, не очень много общего с джазом американским, а импровизация, которая, безусловно, присуща трио Прайслера – отнюдь не уникальное достижение родины джаза: в Старом Свете вовсю импровизировали и во времена Баха, и в более ранние эпохи.

Титульная пьеса Raureif, с которой начинается альбом, дает неплохое представление и о том, что ждет слушателя далее. Строгое, спокойное, почти академическое соло Прайслера на фортепьяно к середине композиции сменяет взрыв эмоций, умело подчеркнутый ударными Филипа, чтобы в коде вновь вернуться к квази-академическому катарсису. Надо сразу подчеркнуть, что партнеры Прайслера отнюдь не являются бледными тенями своего лидера, а активно участвуют в развитии тех или иных композиций. Скажем, Хельм очень хорош в упомянутой выше версии берговского Die Nachtigall, диалог Филипа с Прайслером держит «нерв» пьесы Dribbling и так далее. Моим персональным фаворитом альбома стала, пожалуй, самая темповая композиция программы - Bone Soup, где импровизационный талант всех участников проявился очень ярко. В целом же альбом оставляет впечатление серьезной и зрелой работы. Похоже, у недавно отметившего тридцатилетие Морица Прайслера есть все шансы развивать и далее свои недюжинные таланты пианиста, композитора и бэнд-лидера.



© & (p) 2022 Klaeng Records

9 tks / 64 mins

(Moritz Preisler – p; David Helm – b; Jan Philipp – dr;)

Линк предоставил Moritz Preisler

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
академическая музыка, современный джаз


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