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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Morello / Francel / Faller - Living is easy, mostly

20.03.2022

Morello / Francel / Faller - Living is easy, mostly
Трое немецких музыкантов, почти ровесников (разница в возрасте между самым старшим и самым молодым всего три года), создали совместный проект Living is easy, mostly, увидевший свет на лейбле GLM Music буквально вчера – 18 марта. Интересно, что втроем они работали впервые, хотя каждый с каждым играл и раньше – все они люди опытные, много гастролирующие и композиции совместного альбома часто навеяны впечатлениями от этих путешествий.

Гитарист Пауло Морелло – очень заметная фигура в джазовом мире – не только в Германии и не только в Европе. Он сопровождал легендарного органиста Джимми Смита в его последнем европейском туре. Его партнерами в проекте Hammond Eggs были Рэнди Брекер и Боб Минцер. В проекте Night of Jazz Guitars его партнерами были такие гитарные гиганты, как Лэрри Кориелл и Пэт Мартино. Но особо известен Морелло своим мастерством в исполнении латинского и, в частности, бразильского джаза. Говоря о манере его игры, один из немецких еритиков нашел меткое сравнение: «его звук – это словно Джордж Бенсон переехал в Рио». С Муло Францлем он много играет и гастролирует в составе группы Quadro Nuevo, а со Свеном Фаллером играет в трио с известным бельгийским гитаристом Филиппом Кэтриным.

Любимое детище саксофониста Муло Францля – его группа Quadro Nuevo, с которой он много гастролирует и чьи концерты дважды ужостаивались премии Echo Jazz. Францль особо привержен к мелодиям танго, а в другом своем проекте, Sax & the Sea and Mountain Melody, играет сольные импровизации на саксофоне в самых красивых природных экстерьерах. Басист Свен Фаллер был в свое время соучеником Францля и до переезда Фаллера в Нью-Йорк они не раз играли вместе. В Штатах Фаллер работал с Рэнди Брекером, Джейн Монгейт, Джоном Патитуччи. Известен он и своим концептуальным проектом Night Music, включающим и музыкальный альбом, и написанную Свеном книгу.

Программа их совместного альбома Living is easy, mostly столь же пестра, как география концертных туров музыкантов, охватывающая чуть ли не весь мир. Конечно, здесь есть и любимая всеми тремя латина (Entre As Ondas, навеянная морскими круизами), и цыганский джаз в композиции One For Nieb, посвященной рано ушедшему коллеге, гитаристу Хельмуту Ниберле, и любимая Францлем смесь латинского джаза, танго и итальянской мелодичности в Just The Two Of Us Again, и типичный блюз SAD Blues (где SAD – это не о грусти, а о номерном знаке автомобилей одного из германских регионов) и фокстрот двадцатых годов с неожиданно юмористическим содержанием One More Gin For Elizabeth, где речь идет о желании проставить выпивку бритнской королеве. Но везде неизменны элегантный и чуть слащавый (но не до приторности!) звук саксофона Францля, яркие гитарные инвенции Морелло и густой сочный контрабас Фаллера. Альбом, который слушать и легко, и приятно.

© & (p) 2022 GLM Music

14 tks / 71 mins

(Paulo Morello – g; Mulo Francel –sax; Sven Faller – b;)

Линк предоставлен Ariette Hovinga, Jazzfuel

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
кроссовер


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