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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Matías Formica Trío - Preámbulo

Matías Formica Trío - Preámbulo

01.10.2022

Matías Formica Trío - Preámbulo

Последние годы Матиас Формика регулярно знакомит наших читателей с новинками аргентинского джаза, преимущественно авангардного, издаваемыми лейблом Numeral, совладельцем которого он является. Были среди них и его собственные работы. Саксофонист, флейтист и композитор из Ла-Платы представлен на нашем сайте дуэтом с басистом Джонатаном Шеноне Aislados (2021), альбомом различных трио составов Hastío y Paranoia (2021) и, наконец, трио с Мэттью Голомбиски и Росио Хименес Лопес 4.9 (2022). Сегодня мы представляем еще одно трио, которое так и называется – трио Матиаса Формики. С этим составом Матиас записал небольшой, получасовой альбом своих композиций разных лет под названием Preámbulo.

Название – «говорящее». Оно намекает, что это пока только «Преамбула», за которой последует более масштабная работа. Но и в представленном виде этот проект заслуживает вашего внимания. В составе трио Формики мы видим одно знакомое и одно новое имя. Басист Джонатан Шеноне – земляк и частый партнер Матиаса, с которым был записан вышеупомянутый Aislados. А вот с ударником Себастьяном Стечером ранее встречаться не доводилось. Это уже опытный музыкант, работающий в основном в Буэнос-Айресе, а среди его учителей в Нью-Йорке можно найти такие известные имена, как Эндрю Сирил и Тони Малаби. Сам Матиас Формика в этом проекте играет только на «низкоголосых» саксофонах – теноре и баритоне.

Открывает альбом пятиминутная пьеса Tris. Как самокритично разъясняет сам Матиас, он пытался сочинить музыку с использованием мелодических линий, характерных для Ленни Тристано, но результатом остался недоволен. Тогда пьеса получила название Tristonio (по-испански «Печально»), которое затем превратилось просто в Tris. Следующую пьесу Resplandor Формика сочинил в 2020 году, в разгар пандемии, предполагая использовать ее для дуэтного альбома с Шеноне, но тогда она в окончательный список композиций не попала, а зато ей нашлось место в Preámbulo – и не зря: сам Матиас тут, на мой вкус, особенно хорош. Пьесу TU TU TI TU Формика извлек из своих архивов: это очень давняя композиция, которая в интерпретации данного трио дала большой простор ударнику Стечеру для демонстрации своих технических возможностей. Наконец, финальная композиция Noimporta, напротив, одно из самых новых сочинений автора. Самую большую композицию альбома (более десяти минут) определенно украсило развернутое интро от Шеноне, где он играет смычком. В целом «Преамбула» выглядит весьма достойно, остается дождаться продолжения от нового трио Матиаса Формики.

© & (p) 2022 Numeral

4 tks / 30 mins

(Jonatan Schenone – b; Sebastian Stecher – dr; Matias Formica – ts, bars;)

Линк предоставил Matías Formica

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз


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