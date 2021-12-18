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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Samuel Mösching - Ethereal Kinks

18.12.2021

Samuel Mösching - Ethereal Kinks
Швейцарский гитарист Самуэль Мешинг впервые взял в руки инструмент в возрасте десяти лет, а музыку начал сочинять уже в двенадцать. Увлекался он в ту пору преимущественно панк-роком и рэгги. Перелом наступил, когда в руки Самуэлю попала пластинка Длжона Колтрейна Crescent, ставшая с тех пор его самой любимой. Мешинг заинтересовался джазом и академической музыкой. После окончания школы в своем родном городке Тун, он получил образование в Высшей школе музыки в Люцерне. Мешинг активно работал в сфере джаза не только на родине, но и по всей Европе, записал ряд альбомов с группами Sonic Fusion и Aido Trio, несколько раз ездил в Чикаго, играя с тамошними музыкантами, а в 2013 году окончательно перебрался в Штаты.

Альбом Ethereal Kinks, релиз которого запланирован на февраль 2022 года, - пятый в дискографии музыканта. Мешинг практически весь альбом сделал самостоятельно: исполняет он здесь только собственную музыку, сам записал партии гитары, бас-гитары, ударных, синтезатора. Лишь в трех треках Самуэль воспольховался услугами приглашенных музыкантов для исполнения партий баса и (или) ударных. Это не первый сольный эксперимент американского швейцарца: в 2015 году он уже выпускал аналогичный сольный альбом Room 3.

Одиннадцать композиций, составивших программу Ethereal Kinks, дают хорошее представление и о стилистике музыки Самуэля и об уровне его мастерства. Альбом получился очень ровным, практически без слабых мест. У музыки Мешинга солидная джазовая основа, отдельные треки, например, Melanie, несут в себе нечто от кантри-рока. Музыку Мешинга не назовешь straight-ahead jazz’ом, скорее это легкая и весьма приятная на слух мелодичная инструментальная музыка, иными словами смус-джаз. Поклонникам этого направления, уверен, Ethereal Kinks доставит немало приятных минут.

© & (p) 2022 Bronzeville Music

11 tks / 37 mins

(Samuel Mösching – g, b, dr, synth; with Renda "Victoria" Jackson – b (tk 1); Jeremiah Hunt – b (tk 7); Juan Pastor – dr (tk 5); Reuben Gingrich – dr (tk 7);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Швейцария
музыкальный стиль
смус джаз


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