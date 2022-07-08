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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Stefano Conforti Quintet - Different Moods

Stefano Conforti Quintet - Different Moods

08.07.2022

Stefano Conforti Quintet - Different Moods
Музыкант-мультиинструменталист и композитор Юсеф Латиф (урожденный Уильям Эммануэль Хэдлстоун, 1920-2013), несомненно, оставил яркий след в истории джаза. Основными его инструментами были тенор-саксофон (на котором он начал играть под влиянием Лестера Янга) и флейта, большим мастером игры на которой он стал. Кроме того, Юсеф Латиф (это имя он принял после присоединения к диссидентскому по отношению к традиционному исламу течению ахмадия) играл на таких редко применяемых в джазе инструментах, как гобой и фагот. Но особенно он запомнился широким введением в саунд своих групп разнообразных традиционных инструментов народов Востока – от шофара до кото. В этом смысле его можно назвать одним из предтеч world music. Творческое наследие Юсефа Латифа (а он оставил солидную дискографию) неоднократно привлекало в качестве источника вдохновения разных джазовых музыкантов. Последний тому пример – альбом итальянского квинтета под руководством Стефано Конфорти под названием Different Moods с красноречивым подзаголовком «Трибьют Юсефу Латифу».

Стефано Конфорти известен на итальянской джазовой и блюзовой сцене с середины 80-х годов. Он работал в разных коллективах и сотрудничал с такими мастерами, как Романо Муссолини, Ивен Паркер, Паоло Фрезу. Его квинтет – электро-акустический ансамбль без фортепьяно. Вторым духовиком является тромбонист Дориано Маркуччи, на электрогитаре играет Тонино Моначези, на ударных – Роберто Бизелло, а басист Давид Паделла использует как контрабас, так и бас-гитару. Сам Стефано выступает в данном проекте, как мультиинструменталист, играя на теноровом и сопрановом саксофонах, флейте и, в одном треке, на гобое.

В программу альбома Different Moods вошли произведения Юсефа Латифа разных лет, а также две композиции, написанные другими авторами. Открывает альбом пьеса Латифа The golden flute, где Конфорти мастерски играет на флейте, а Маркуччи использует инструмент австралийских аборигенов диджериду. Сама же композиция представляется слушателю словно некоей восточной сказкой. Следующая композиция Metaphor выглядит политематичной: упругий свинг с лидером на сопрано-саксофоне сменяется мягкой лиричной линией, когда Стефано меняет саксофон на флейту. Темповый Yusef's mood Конфорти играет уже на теноре и стилистически эта пьеса ближе к хард-бопу. Композицию Алекса Норта Spartacus, саундтрек известного голливудского блокбастера 60-х годов, в интерпретации квинтета отличает изысканная сонористика, с эффектными партиями гобоя, сопрано-саксофона и электрогитары. Пьесу Латифа Road runner играет в среднем темпе дуэт Конфорти на тенор-саксе и Маркуччи на акустической гитаре. Вообще, темповые и медленные пьесы в программе хорошо сбалансированы. Так, между Snafu с акцентированной линией ударных и финальной Belle isle очень удачно смотрится романтичная Don't blame me с гитарной партией Моначези. Так что название альбома Different Moods выглядит совершенно оправданным, а трибьют Юсефу Латифу надо признать весьма удачным и многогранным.

© & (p) 2022 Notami Jazz

8 tks / 48 mins

(Stefano Conforti – ts (tks 3,5,6,7,8), ss (tks 1,2,4,8); fl (tks1,2), oboe (tk 4); Doriano Marcucci – ac.g (tk 5), tb (tks 2,3), didgeridoo (tk 1), perc (tks 6,8); Tonino Monachesi – el.g (tks1,2,3,4,6,7,8); David Padella – b (tks 1,2,3,4,6), el.b (tk 8); Roberto Bisello – dr (tks 1,2,3,4,6,8);)

Линк предоставил Antonio Ciccotelli, Notami jazz

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
хард-боп


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