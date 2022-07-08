Stefano Conforti Quintet - Different Moods

Музыкант-мультиинструменталист и композитор Юсеф Латиф (урожденный Уильям Эммануэль Хэдлстоун, 1920-2013), несомненно, оставил яркий след в истории джаза. Основными его инструментами были тенор-саксофон (на котором он начал играть под влиянием Лестера Янга) и флейта, большим мастером игры на которой он стал. Кроме того, Юсеф Латиф (это имя он принял после присоединения к диссидентскому по отношению к традиционному исламу течению ахмадия) играл на таких редко применяемых в джазе инструментах, как гобой и фагот. Но особенно он запомнился широким введением в саунд своих групп разнообразных традиционных инструментов народов Востока – от шофара до кото. В этом смысле его можно назвать одним из предтеч world music. Творческое наследие Юсефа Латифа (а он оставил солидную дискографию) неоднократно привлекало в качестве источника вдохновения разных джазовых музыкантов. Последний тому пример – альбом итальянского квинтета под руководством Стефано Конфорти под названием Different Moods с красноречивым подзаголовком «Трибьют Юсефу Латифу».
Стефано Конфорти известен на итальянской джазовой и блюзовой сцене с середины 80-х годов. Он работал в разных коллективах и сотрудничал с такими мастерами, как Романо Муссолини, Ивен Паркер, Паоло Фрезу. Его квинтет – электро-акустический ансамбль без фортепьяно. Вторым духовиком является тромбонист Дориано Маркуччи, на электрогитаре играет Тонино Моначези, на ударных – Роберто Бизелло, а басист Давид Паделла использует как контрабас, так и бас-гитару. Сам Стефано выступает в данном проекте, как мультиинструменталист, играя на теноровом и сопрановом саксофонах, флейте и, в одном треке, на гобое.
В программу альбома Different Moods вошли произведения Юсефа Латифа разных лет, а также две композиции, написанные другими авторами. Открывает альбом пьеса Латифа The golden flute, где Конфорти мастерски играет на флейте, а Маркуччи использует инструмент австралийских аборигенов диджериду. Сама же композиция представляется слушателю словно некоей восточной сказкой. Следующая композиция Metaphor выглядит политематичной: упругий свинг с лидером на сопрано-саксофоне сменяется мягкой лиричной линией, когда Стефано меняет саксофон на флейту. Темповый Yusef's mood Конфорти играет уже на теноре и стилистически эта пьеса ближе к хард-бопу. Композицию Алекса Норта Spartacus, саундтрек известного голливудского блокбастера 60-х годов, в интерпретации квинтета отличает изысканная сонористика, с эффектными партиями гобоя, сопрано-саксофона и электрогитары. Пьесу Латифа Road runner играет в среднем темпе дуэт Конфорти на тенор-саксе и Маркуччи на акустической гитаре. Вообще, темповые и медленные пьесы в программе хорошо сбалансированы. Так, между Snafu с акцентированной линией ударных и финальной Belle isle очень удачно смотрится романтичная Don't blame me с гитарной партией Моначези. Так что название альбома Different Moods выглядит совершенно оправданным, а трибьют Юсефу Латифу надо признать весьма удачным и многогранным.
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