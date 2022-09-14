Nicolás Politzer - Será Niebla

Мэттью Голомбиски, присылая к нам на сайт новые релизы своего лейбла ears&eyes Records, успел приучить к тому, что это преимущественно работы из сферы джазового авангарда или свободной импровизации. Но в данном случае в альбоме Será Niebla вас ждет встреча с музыкой несколько иного рода – но не менее интересной!
Аргентинцы, пианист Сантьяго Лейбсон, басист Максимиллиано Киршнер и ударник Николас Политцер, работают вместе с 2010 года: срок солидный, и за все эти годы музыканты достигли высокой степени взаимопонимания, когда партнера чувствуешь с полу-ноты. Выпустили они за это время три альбома, и все они выходили под маркой Santiago Leibson Triо. Новая работа коллектива записана в неизменном составе, но на обложке мы видим уже только одно имя: Николас Политцер. Как мне кажется, причина тут лежит на поверхности: в программе из восьми треков шесть сочинил именно он, партнеры, Лейбсон и Киршнер, добавили в программу по одной своей композиции.
Хотя у каждой пьесы альбома есть свой автор, импровизационное начало в музыке Será Niebla играет весьма заметную роль. От пьесы к пьесе можно наблюдать, как фортепьяно (или синтезатор – Лейбсон использует и электронные краски), контрабас и ударные изобретательно взаимодействуют друг с другом. В Trama основную линию составляет дуэт синтезатора и ударных, в Gualicho переплетаются темы фортепьяно и контрабаса – ведущим становится то один инструмент, то другой – музыканты сменяют друг друга, как хорошо сыгранная тройка нападающих в хоккее меняется позициями на острие атаки. Темпоритм и гармоническая основа в каждой композиции – величины подвижные, что придает музыке особую элегантность. Стилистически я бы отнес музыку Политцера к современному джазу, основанному на пост-боповых идиомах: это не straight-ahead jazz, но и не фри – аргентинские музыканты комфортно чувствуют себя именно в этой сфере – и делают все, чтобы столь же комфортно чувствовал себя их слушатель.
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