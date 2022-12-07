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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Muriel Grossmann - Universal Code

Muriel Grossmann - Universal Code

07.12.2022

Muriel Grossmann - Universal Code

После небольшого, во многом спонтанного, прошлогоднего альбома Union, студийного концерта, заменившего не сложившуюся живую запись на концерте, в этом году хорошо знакомая нашим постоянным читателям австрийская саксофонистка, композитор и бэнд-лидер Мюриэль Гроссман записала у себя на Ибице, знаменитом испанском курортном острове, где она живет постоянно, уже весьма солидный, как по объему звучания, так и по качеству музыки, альбом Universal Code. Рядом с ней в студии были все, с кем она работает последние годы: сербский гитарист Радомир Милойкович, его соотечественник, ударник Урош Стаменкович, дебютировавший в ансамбле Гроссман при записи Union испанский (а точнее – балеарский, правда, не с Ибицы, а с Мальорки) органист Ллоренч Барсело и уже не раз игравшая у Гроссман басистка из Австрии Джина Шварц, присоединившаяся к вышеупомянутому квартету в трех треках.

Мюриэль предложила слушателям программу из девяти своих новых композиций, исполненных в характерном для нее стиле, органично сочетающем самые современные веяния в джазе с прочным бэкграундом идей Колтрейна. Возможно, именно на этот раз этот синтез оказался наиболее впечатляющим, да и ансамблевый саунд в Universal Code показался мне наиболее плотным и цельным. Это ощущение возникло уже при прослушивании первого трека альбома, Resonance, в котором Гроссман и Милойкович по очереди выдавали соло одно ярче другого, а ритмические рисунки Стаменковича вначале заставляли вспомнить Reverence (2019) с его упором на африканские мотивы, а затем преобразовались в натуральный фанк. Во вступительной части Clarity орган Барсело уверенно взял на себя функции баса, предваряя длинное развернутое соло лидера ансамбля, и вновь отменно звучали ударные. Для Interconnection, самую длинной пьесы альбома с объемом звучания в десять с половиной минут, Мюриэль предложила средний темп, на фоне которого ее соло на сопрано-саксофоне выглядело легким и воздушным, как дуновение балеарского ветерка, а гитара Милойковича звучала с подлинным свингом. В следующих трех треках играл уже квинтет с участием Джины Шварц. Особенно впечатлила пьеса Transience, где в середине композиции она выдала неожиданно лиричное соло на контрабасе, аккуратно вписавшееся в сольные подвиги Гроссман и Барсело в духе модального джаза. А вот в Essence, где соло Мюриэль вознеслось над традиционной блюзовой формой, мне послышалось в звучании ее инструмента что-то ориентальное. Тенор-саксофон и флейта Гроссман, гитара Милойковича и ударные Стаменковича прекрасно взаимодействовали в Post-Meditation, а финальная пьеса Compassion оказалась теплым приветом поклонникам рока.

Понимаю, что эти краткие и субъективные впечатления дают весьма слабое представление о достоинствах новой работы Мюриэль Гроссман, но, возможно, благодаря им кто-то откроет для себя эту очень талантливую и креативную исполнительницу и композитора.

© & (p) 2022 Dreamlandrecords


9 tks / 77 mins

(Muriel Grossmann – ss, ts, fl; Radomir Milojkovic – g; Llorenç Barceló – org; Uros Stamenkovic – dr, Gina Schwarz – b (tks 4-6); )

Линк предоставлен Muriel Grossmann

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Испания, Сербия
музыкальный стиль
современный джаз


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