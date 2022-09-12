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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » The Baylor Project - The Evening: Live at APPARATUS

The Baylor Project - The Evening: Live at APPARATUS

12.09.2022

The Baylor Project - The Evening: Live at APPARATUS

Пять лет назад семейный и творческий дуэт Джин и Маркус Бейлор, выступающие с 2013 года, как The Baylor Project, выпустили свой дебютный альбом TheJourney (мы о нем писали). С тех пор карьера The Baylor Project неуклонно идет в гору. Дуэт успел получить уже четыре номинации на премию Грэмми (из них две – за тот самый TheJourney) и пользуется, как любовью слушателей, так и благосклонностью критиков. Возможно, секрет успеха The Baylor Project кроется в органичном соединении джаза с ритм-энд-блюзом, музыкой соул и традициями духовной музыки, впитанными Джин и Маркусом с детства (они оба – дети афроамериканских священников).

До сих пор все изданные The Baylor Project альбомы были студийными, и вот теперь настал черед первого в их дискографии концертного альбома. Организатор нью-йоркской мультижанровой студии дизайна APPARATUS Гэбриэл Хендифар на три вечера ангажировал дуэт для выступлений в джазовом клубе MUMS, одном из подразделений своей студии. Из записей, сделанных во время этих выступлений и собран альбом TheEvening: LiveatAPPARATUS.

Альбом получился довольно объемным: почти восемьдесят минут звучания, и вобрал в себя одиннадцать композиций со всех ранее выпускавшихся альбомов The Baylor Project – этакая антология творчества. Как и положено в концертных записях, звучат эти вещи дольше, чем в студийных проектах: некоторые, как 2020 и Only Believe – более десяти минут. Атмосферу концерта вы почувствуете с первых же минут, когда услышите диалог Маркуса с гостями клуба, а, скажем, Love Makes Me Sing Джин поет в дуэте с публикой. А поет она здорово! У Джин великолепный скэт: в этом плане я особо отметил бы We Swing (‘The Cypher’) и Tell Me A Story (это вокальный вариант пьесы Херби Хэнкока Tell Me a Bedtime Story). В лучших традициях афроамериканских духовных гимнов исполняет она Lord Keep Me Day By Day, а в джазовый стандарт Tenderly вкладывает подлинное чувство. Нашлось в альбоме место и для фирменных импровизаций Маркуса на ударных: три с половиной минуты он держит публику в напряжении композицией Call of the Drum. И, конечно же, нельзя забыть и об инструменталистах, работавших на этих выступлениях с дуэтом. Все выглядят очень достойно, но мастерство саксофониста Кита Лофтиса и пианиста Терри Брюэра вы оцените уже в стартовой композиции Our Love Is Here To Stay, и эта оценка не изменится до конца альбома, как, впрочем, и превосходные степени, которыми можно характеризовать мастерство Джин и Маркуса Бейлор.

© & (p) 2022 Be A Light/Motown Gospel

11 tks / 78 mins

(Jean Baylor – voc; Marcus Baylor – dr; Terry Brewer – p, keyb; Keith Loftis – ts, ss; Darren Barrett – tp; Mark Williams – tb; Yasushi Nakamura – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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