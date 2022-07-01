Kevin Kastning / Laszlo Gardony - Levitation I

За последние годы мне доводилось несколько раз писать на нашем сайте о проектах американского гитариста, композитора и конструктора новых типов гитар Кевина Кастнинга, что позволяет подметить некоторые закономерности. Очевидно, что Кевин любит форматы камерные – трио, а еще больше - дуэты. Шутя можно сказать, что еще он очень любит работать с венграми: его частый партнер - гитарист Шандор Сабо, а есть еще и ударник Балаш Майор. И если говорить о новом альбоме Levitation I, то в чем-то он традиционен, а с другой стороны – такого еще в творчестве Кевина Кастнинга не встречалось.
Традиционен тут формат – это опять дуэт, традиционен партнер – он хоть и давно уже американец, но родился все-таки в Венгрии. А вот дуэт с пианистом Кастнинг играет впервые в своей практике. Впрочем, предоставим слово ему самому (это цитата из liner notes к альбому): «Много лет я мечтал о проекте дуэтного альбома с пианистом. Много лет я слушал пианиста за пианистом и так и не нашел ни одного, с кем такое партнерство могло бы сработать. Временами я задавался вопросом, не напрасно ли я ищу, и что пианиста, которого я ищу, просто не существует. И вот однажды, в 2021 году я послушал один из сольных альбомов Ласло, а затем и другие его работы.
Я связался с ним и спросил, не хочет ли он сделать совместный проект, на что он ответил согласием». Что ж, пора, наконец, представить нового партнера Кевина.
Ласло Гардони свою карьеру в качестве пианиста начинал на родине, где он закончил Консерваторию имени Белы Бартока (а заодно, кстати, и физмат Будапештского университета). Отлично владея самыми разными стилистиками, от блюза до пост-бопа, он, на разных фестивалях выступал, например, с Art Blakey’s Jazz Messengers или с Абдуллой Ибрахимом. В 1983 году, получив стипендию в Беркли, он продолжил джазовую карьеру в США. Здесь свой первый альбом Ласло выпустил уже в 1988 году, а в дальнейшем его карьера шла по нарастающей. Гардони выиграл конкурс джазовых пианистов, его сольные альбомы высоко оценили строгие критики из DownBeat, а в Беркли он сам преподает теперь искусство игры на фортепьяно.
Кевин и Ласло задумали серию из двух альбомов, почему Levitation и несет еще обозначение 1, намекая на продолжение. Шесть совместных композиций составили программу этого альбома, где Ласло играл на фортепьяно, а Кевин – на 36-струнной контр-гитаре собственного изобретения. Стилистически музыка альбома укладывается в привычное для Кастнинга поле между эмбиентом и академической музыкой, но я бы назвал этот альбом многоуровневым: все зависит от уровня восприятия. Для кого-то музыка Levitation I может показаться просто фоновой, но при более внимательном прослушивании, вы почувствуете, насколько глубокий уровень креативности демонстрируют оба мастера, насколько интересны их идеи и насколько безукоризненно они воплощены. Левитация, как известно, это парение в воздухе, преодоление гравитации без использования технических средств. Фантастика? Строго по-научному, вроде бы так. Но временами мне казалось, что саунд альбома помогает дуэту действительно воспарить над всем земным, что музыканты становятся подобны игрокам в бисер из Касталии Германа Гессе. При этом Levitation I – дуэт равных, тут нет ведущего и ведомого, партнеры стоят друг друга. Первый раз сыграв с пианистом, Кевин Кастнинг, как мне кажется, записал лучший из своих дуэтных проектов.
© & (p) 2022 Greydisc Records
6 tks / 50 mins
(Kevin Kastning - 36-string Double Contraguitar; Laszlo Gardony – p;)
Линк предоставлен Greydisc Records
Леонид АУСКЕРН