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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

In Real Time - Blue Shift

20.02.2022

In Real Time - Blue Shift
Пианистка из Нью-Йорка Кэрол Либовиц неоднократно гостила на нашем сайте со своими альбомами, причем разными – тут были и дуэтные проекты (чаще всего), и трио, и квартеты (с проектом To Be Continued). Объединяла их стилистика: получившая академическое образование Либовиц работает в области свободной импровизации. Не стал исключением в этом плане и проект In Real Time, возникший в 2017 году. Его формат – трио, в котором с Кэрол играют басист Адам Лэйн и барабанщик Энрю Друри.

Вот с этими парнями раньше встречаться не доводилось. Кто они? У Лэйна были хорошие учителя. В Университете Уэслиан ему преподавал Энтони Брэкстон, когда Лэйн позже продолжил образование в Германии, в Дармштадте он брал уроки композиции у самого Карла-Хайнца Штокгаузена. Среди проектов Адама – и собственное трио (с Винни Голиа), и нонет Full Throttle Orchestra, и группа Four Corners, которой он рукорводит вместе с Кеном Вандермарком, и сольные работы. Уже само это перечисление говорит о том, что его стихия – новый джаз и свободная импровизация. Список партнеров Друри выглядит более пестрым: тут и Джейсон Као Хванг, и Чарльз Гейл, и Сатоко Фуджии, и Роузвелл Радд, и Мира Мелфорд. В гастрольных поездках Эндрю объездил 30 стран, у него много разнообразных проектов, в том числе и в сфере авангарда. Когда в 2016 году Либовиц впервые услышала Друри на одном из джэмов в Бруклине и познакомилась с ним, она сразу подумала о новом трио и позвонила Лэйну…

Свой первый альбом новое трио, взявшее название In Real Time, записывало в сентябре 2019 года в том же нью-йоркском Бруклине. Название проекта недвусмысленно указывает на приверженность его участников спонтанной импровизации, когда музыка рождается здесь и сейчас, в режиме реального времени (In Real Time). Пять записанных тогда композиций общего сочинения и исполнения и составили альбом Blue Shift, который лейбл Line Art Records выпускает 4 марта 2022 года.

Открывает альбом брызжущий энергией трек Crosstown – своего рода визитная карточка каждого из музыкантов: баланс, креативность и взаимопонимание – все на месте! Лэйн показывает себя мастером басового «двоеборья», играя, как пиццикато, так и смычком. Оригинальна вторая композиция Curve, которую открывает соло Лэйна на контрабасе. Постепенно его начинает поддерживать фортепьяно, а ударные Друри звучат чрезвычайно деликатно. Титульная пьеса Blue Shift - одна из лучших, на мой вкус. Начинается она со спокойных, почти академических пассажей Либовиц на фортепьяно под мерный ритм контрабаса и короткие одиночные «сигналы» ударных. По мере продолжения пьесы развитие становится все более интенсивным, эмоциональный драматизм нарастает, чтобы все вернулось на круги своя к финишу. Sequoia Moon – возможно, наиболее авангардный трек альбома с его резким звучанием фортепьяно и контрабаса. И, наконец, финальная, самая длинная композиция Passacaglia (12 минут). Здесь интро берут на себя Лэйн и Друри, но нерв пьесы в целом держат Либовиц и Друри. Не знаю, помогут ли кому-то найти ключ к музыке In Real Time эти строки, хотелось бы этого. Новое авангардное трио из Нью-Йорка того стоит.



© & (p) 2022 Line Art Records

5 tks / 46 mins

(Carol Liebowitz - p; Adam Lane - b; Andrew Drury – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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