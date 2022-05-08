Marco Pignataro's Dream Alliance - Awakening

C уроженцем итальянской Болоньи и одним из руководителей известного колледжа Беркли в Бостоне, саксофонистом и композитором Марко Пиньятаро мы познакомились четыре года назад на его втором альбоме Almas Antiguas (2018). Спустя четыре года Марко подготовил свой новый проект под названием Awakening. Если на обложке предшественника Пиньятаро был представлен в одиночестве и стояло на ней только его имя, то нынешний проект записан под эгидой Marco Pignataro's Dream Alliance и вся эта группа во главе с самим Марко смотрит на нас с обложки Awakening.
Marco Pignataro's Dream Alliance – квартет, к участию в котором Пиньятаро пригласил коллегу по колледжу Беркли, известного пианиста Кенни Вернера, а также двух дам – гитаристку и вокалистку Надю Вашингтон и басистку и также вокалистку Девон Гейтс. Уже сам состав предвещает отличия от предыдущего релиза: если Almas Antiguas был чисто инструментальным проектом, то в Awakening царит вокал. Вот как объясняет структуру новой работы сам Пиньятаро: « На Almas Antiguas я видел себя вокалистом, который поет с помощью саксофона, а здесь я гармонизировал третий голос, не просто два голоса и саксофон. Мне хотелось вернуться к старым традициям «пения» прекрасных мелодий на духовом инструменте, так как это делали такие прекрасные мастера, как Лестер Янг и Стен Гетц. Способность Кенни импровизировать с палитрой гармоний и оттенков и его богатейший опыт в дуэтных составах без ударных со многими певцами и саксофонистами, - а также с Тутсом Тиллемансом – делает его блестящим пианистом этой группы».
Что ж, все так. И в прошлой рецензии я сравнивал мягкий и словно шелковый звук Пиньятаро со звучанием Гетца, сейчас этот звук составляет сложное гармоническое единство с женским вокалом обоих партнерш. А характер музыки остался тем же – романтичным, или неоромантичным, как характеризует его сам Марко. Программа альбома составлена, как и ранее, частично из композиций самого Пиньятаро, частично – из громких хитов, вроде Send One Your Love Стиви Уандера, Alone Again Naturally Гилберта О’Салливана или Because Леннона-МакКартни. Одну композицию принес в программу и Кенни Вернер. Ко всем собственным композициям тексты написал сам Пиньятаро, и они прекрасно вписываются в общее настроение альбома: лиричные песни о любви и надежде. Кому-то альбом может показаться несколько слащавым, но и суровый критик не сможет отказать этой работе в истинно джазовом характере инструментовок и высоком мастерстве участников проекта.
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12 tks / 52 mins
(Marco Pignataro – ss, as, ts; Kenny Werner - p, backing voc; Nadia Washington - voc, g: Devon Gates - b, voc;)
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Леонид АУСКЕРН