Marco Pignataro's Dream Alliance - Awakening

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Marco Pignataro's Dream Alliance - Awakening

08.05.2022

Marco Pignataro's Dream Alliance - Awakening
C уроженцем итальянской Болоньи и одним из руководителей известного колледжа Беркли в Бостоне, саксофонистом и композитором Марко Пиньятаро мы познакомились четыре года назад на его втором альбоме Almas Antiguas (2018). Спустя четыре года Марко подготовил свой новый проект под названием Awakening. Если на обложке предшественника Пиньятаро был представлен в одиночестве и стояло на ней только его имя, то нынешний проект записан под эгидой Marco Pignataro's Dream Alliance и вся эта группа во главе с самим Марко смотрит на нас с обложки Awakening.

Marco Pignataro's Dream Alliance – квартет, к участию в котором Пиньятаро пригласил коллегу по колледжу Беркли, известного пианиста Кенни Вернера, а также двух дам – гитаристку и вокалистку Надю Вашингтон и басистку и также вокалистку Девон Гейтс. Уже сам состав предвещает отличия от предыдущего релиза: если Almas Antiguas был чисто инструментальным проектом, то в Awakening царит вокал. Вот как объясняет структуру новой работы сам Пиньятаро: « На Almas Antiguas я видел себя вокалистом, который поет с помощью саксофона, а здесь я гармонизировал третий голос, не просто два голоса и саксофон. Мне хотелось вернуться к старым традициям «пения» прекрасных мелодий на духовом инструменте, так как это делали такие прекрасные мастера, как Лестер Янг и Стен Гетц. Способность Кенни импровизировать с палитрой гармоний и оттенков и его богатейший опыт в дуэтных составах без ударных со многими певцами и саксофонистами, - а также с Тутсом Тиллемансом – делает его блестящим пианистом этой группы».

Что ж, все так. И в прошлой рецензии я сравнивал мягкий и словно шелковый звук Пиньятаро со звучанием Гетца, сейчас этот звук составляет сложное гармоническое единство с женским вокалом обоих партнерш. А характер музыки остался тем же – романтичным, или неоромантичным, как характеризует его сам Марко. Программа альбома составлена, как и ранее, частично из композиций самого Пиньятаро, частично – из громких хитов, вроде Send One Your Love Стиви Уандера, Alone Again Naturally Гилберта О’Салливана или Because Леннона-МакКартни. Одну композицию принес в программу и Кенни Вернер. Ко всем собственным композициям тексты написал сам Пиньятаро, и они прекрасно вписываются в общее настроение альбома: лиричные песни о любви и надежде. Кому-то альбом может показаться несколько слащавым, но и суровый критик не сможет отказать этой работе в истинно джазовом характере инструментовок и высоком мастерстве участников проекта.

© & (p) 2022 Zoho Music

12 tks / 52 mins

(Marco Pignataro – ss, as, ts; Kenny Werner - p, backing voc; Nadia Washington - voc, g: Devon Gates - b, voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...
подробнее
28.11.2021

Deanne Matley - The Alberta Lounge

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего альбома The Alberta Lounge канадская вокалистка Дианн Мэтли столь аристократична, величественна и полна чувства собственного достоинства, словно она участвует в кастинге на роль одной из феодальных властительниц в сериале ...
подробнее
03.04.2022

Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор ...
подробнее
13.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com