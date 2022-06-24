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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Harish Raghavan - In Tense

Harish Raghavan - In Tense

24.06.2022

Harish Raghavan - In Tense
Хариш Рагхаван родился в 1982 году в штате Иллинойс, в небольшом городке к северу от Чикаго, но его имя выдает явно индийские корни. Уже в возрасте восьми лет он начал заниматься музыкой, играя на различных западных и индийских перкуссионных инструментах, но в 17 лет его окончательным выбором стал контрабас. Учился он у Джона Клейтона в Университете Южной Калифорнии и в 2009 году добрался до полуфинала в престижном конкурсе джазовых басистов имени Телониуса Монка. К тому времени Хариш жил уже в Нью-Йорке (с 2007 года) и набрался немалого опыта, работая с самыми разными партнерами – от Курта Эллинга и Виджая Айера и до Терелла Стаффорда и Грега Осби. Свой дебютный альбом Calls For Action он выпустил в 2019 году, еще до пандемии, а вот работа над следующим альбомом, который мы вам и представляем, пришлась на ковидные годы.

Рагхаван сочинял музыку для этого проекта не абстрактно, а точно зная, кто ее будет исполнять, ориентируясь на конкретных партнеров. Таковыми стали ударник Эрик Харланд, гитарист Чарльз Альтура, восходящая звезда вибрафона, молодой Джоэл Росс и духовик-мультиинструменталист Морган Герен. Этим квинтетом и был записан In Tense, альбом из шести его композиций. Уже в стартовом треке AMA Хариш выдает очень экспрессивное соло, не оставляющее сомнений в его высоком техническом мастерстве. Далее в программе чередуются быстрые и медленные композиции, где широкое поле для высказываний получили практически все его партнеры. Особо отмечу Росса, очень талантливого парня, чей последний альбом скоро также появится на нашем сайте. Музыка Рагхавана стилистически близка к мэйнстриму, Хариш комфортно чувствует себя в этой стилистике, помогающей ему продемонстрировать лучшие черты своего квинтета. Некоторые пьесы альбома носят очень личный характер для композитора. Так, Eight-Thirteen – это время, когда у Хариша родился его сын-первенец, а S2020 связан с сентиментальными детскими воспоминаниями, когда Хариш представлял себе, каким он станет к 2020 году. Что ж, он стал незаурядным басистом, композитором и бэнд-лидером, In Tense тому красноречивое подтверждение.

© & (p) 2022 Whirlwind Recordings

6 tks / 34 mins

(Harish Raghavan – b; Eric Harland – dr; Charles Altura – g; Joel Ross – vibe, marimba; Morgan Guerin – ts, electric wind instrument, bass cl;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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