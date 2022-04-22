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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Susie Blue and the Lonesome Fellas - Blue Train

22.04.2022

Susie Blue and the Lonesome Fellas - Blue Train
Пару лет назад Susie Blue and the Lonesome Fellas впервые попали на наши электронные страницы с альбомом Bye Bye Blues и мы смогли познакомить читателей с образцовыми представителями стиля вестерн-свинг. Надо сказать, нам повезло. В обширной дискографии ансамбля из Чикаго и его солистки Сюзи Блю Bye Bye Blues оказался одним из лучших и принес Сюзи премию AWA, что расшифровывается, как Academy of Western Artists. Вестерн? Да, но не просто вестерн, а именно вестерн-свинг, то есть с изрядной долей джаза, да еще с элементами блюза, ритм-энд-блюза и рокабилли. Сюзи Блю (ее настоящее имя - Солитер Майлс) – великолепный стилист, идеально воссоздающий атмосферу ретро-музыки ушедших лет (в том числе и на обложках своих альбомов). А такой авторитетный джазовый журнал, как DownBeat пишет об этом феномене в высшей степени уважительно: « В Susie Blue and the Lonesome Fellas входят лучшие чикагские инструменталисты, а Майлс добавляет к этому живейший вокальный стиль, создавая победоносную смесь Пэтси Кляйн и Билли Холидэй». Любая джазовая вокалистка дорого бы дала за сравнение с Билли Холидэй, но Сюзи Блю уютно и уверенно чувствует себя в своем жанре, что доказывает новый альбом коллектива под названием Blue Train.

В новой коллекции 16 треков, представляющих собой смесь современного материала, вроде титульной композиции, сочиненной композитором из Лос-Анджелеса Мелом Харкером или I Wanna Rock австралийской группыBang Bang Betty с хитами 50-х годов и более раннего времени. Большинство музыкантов, участвовавших в записи альбома, работало с Сюзи и на Bye Bye Blues. Остался в составе и классный харпер Ховард Леви. Пожалуй, именно его губная гармошка вместе с саксофоном Эрика Шнайдера и гитарой Нила Олджера стали самыми яркими впечатлениями от инстументальной части альбома. Ну, а Сюзи Блю хороша, как всегда. Когда слушаешь ее, абсолютно нет ощущения, что большинство исполняемых песен было популярно более полувека назад. Живо, энергично, с отличной фразировкой, с мастерским владением голосом и безукориненным вхождением в ту или иную стилистику в каждом номере работает Сюзи Блю. Это стоит услышать!



© & (p) 2022 Seraphic Records

16 tks / 52 mins

(Solitaire MIies - lead voc; Dominic Halpin– voc (tk 4); Jen Zias, Mike Harvey– back voc; Howard Levy– harmonica; Eric Schneider – sax; Jack Galagher– tb; Neal Alger– g; Chris Bernhardt– b; Phil Gratteau– dr, perc; Paul Abella- cajon, Don Stille - hammond org; Tom Hope – p;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кантри-блюз, свинг


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