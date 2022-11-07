Mary-Catherine Pazzano - Christmas: Live at The Jazz Room

У меня, конечно, нет количественных показателей, но я уверен, имя «Мэттью Херберт» гораздо лучше известно нашим читателям, чем имя «Барбара Пантер». Ряд альбомов с участием Мэттью Херберта уже фигурировал в наших обзорах. Собственно, ...