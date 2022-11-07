Mary-Catherine Pazzano - Christmas: Live at The Jazz Room
07.11.2022
Ближе к концу каждого года к нам начинают поступать линки и альбомы с рождественской музыкой. В этом году первым вестником приближающихся рождественских и новогодних праздников стал альбом Christmas: Live at The Jazz Room канадской вокалистки Мари-Катрин Паццано. И вестником очень приятным! Но – обо всем по порядку.
Прежде всего – несколько слов о создательнице этого альбома. Мари-Катрин Паццано живет и работает в провинции Онтарио, в городе Уотерлу. Нам, правда, ближе транскрипция его названия Ватерлоо. Да, это в честь той самой бельгийской деревушки, где произошло знаменитое сражение. Здесь Мари-Катрин училась в Университете Ватерлоо, здесь она выступает чаще всего и здесь работает в качестве преподавателя. Паццано близки, как джаз, так и академическая музыка. Она выступает в качестве солистки с симфоническим оркестром Китченер-Ватерлоо, а в качестве джазовой певицы Мари-Катрин выступала и в Торонто, и в Нью-Йорке, и в других местах. Свой первый джазовый альбом You’re Gonna Hear From Me она выпустила в 2017 году и получила весьма доброжелательную оценку этой работы. Christmas: Live at The Jazz Room – ее второй альбом, и он был записан на концерте в клубе The Jazz Room в Ватерлоо 10 декабря 2021 года. Мари-Катрин пела в тот вечер в сопровождении квартета очень известных в Канаде джазовых музыкантов, упомяну хотя бы пианиста Марка Айзенмана или басиста Пата Коллинса.
Ну, а теперь перейдем непосредственно к альбому. Рождественский репертуар, понятно, ограничен своей тематикой. Поэтому ряд исполнителей, готовя рождественские альбомы, пишет собственные песни на тему или выискивает в архивах старинные рождественские песни разных стран, например, английские кэролс. Мари-Катрин Паццано пошла по другому пути. Если вам захочется собрать на одном диске все или почти все самые знаменитые рождественские песни, то достаточно приобрести Christmas: Live at The Jazz Room. Особенно богато в этой коллекции представлены композиции такого выдающегося мастера, как Ирвин Берлин, причем Мари-Катрин в стартовом треке даже смонтировала попурри из двух композиций: I’ve Got My Love To Keep Me Warm и It’s The Holiday Season, а в другом случае объединила берлиновскую Snow с не менее знаменитой песней Стайна и Кана Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! В программе альбома вы найдете также The Christmas Song, A Child Is Born, Merry Christmas, O Holy Night… Просто нет смысла в рамках обзора перечислять всю программу альбома, хотя она того стоит. Не могу только не отметить еще одну рождественскую песню, отличающуюся по времени своего создания и стилистике от остальных – это The River великой соотечественницы Паццано Джони Митчелл. И для каждой из этих широко известных песен Мари-Катрин находит свой подход, эмоциональный, эффектный, но очень бережный по отношению к оригиналу. Ее партнеры-инструменталисты весьма точны и деликатны в аккомпанементе, оттеняя авансцену для глубокого и сильного голоса Паццано. Отличный подарок к праздникам!
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