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Mary Halvorson - Amaryllis Belladonna

10.09.2022

Mary Halvorson - Amaryllis Belladonna

Дебютным проектом на Nonesuch Records гитаристка и композитор Мэри Хальворсон и шеф лейбла Дэвид Битер сразу ставят музыкального журналиста перед дилеммой: что обозревать? С одной стороны, есть два одновременно выпущенных CD – один называется Amaryllis, другой – Belladonna. С другой – сама Мэри называет записанные на этих CD две сюиты «модульными и взаимосвязанными» и в подтверждение этой взаимосвязи Nonesuch параллельно и одновременно выпускает их вместе в формате 2LP под объединенным названием Amaryllis Belladonna. Слушатель вправе слушать каждую сюиту отдельно, но, на мой взгляд, логичнее это делать вместе. Кстати, и симпатичный южноафриканский цветок, давший название проекту, именуется именно так: «Амариллис белладо́нна», или «Амариллис красавица». Так что, предпочту говорить о проекте в целом, а там уж пусть читатель и потенциальный слушатель рассудит, что ему больше по душе.

И этот проект, как и многие другие, отмечен печатью ковидной изоляции, не делавшей исключений даже для одного из лучших в мире мастеров гитарного джаза. Уже почти полтора десятилетия Мэри Хальворсон неизменно в номинантах на звание «гитариста года» по версии Ассоциации джазовых журналистов, а последние лет шесть, попеременно с Биллом Фризеллом удостаивается этого титула – что в опросах Ассоциации, что у критиков из DownBeat. Скромненькая на вид девушка в очочках из Бруклина отличается изощренной техникой игры, любовью к импровизации и фантастической креативностью в своих сочинениях, а также великолепным пренебрежением любыми стилистическими рамками – вкус к такому подходу ей наверняка привил один из учителей, гуру джазового авангарда Энтони Брэкстон. И вдруг – локдаун. Как признается Хальворсон, только сочинение музыки помогло ей пережить это время. В тот же период она много слушала музыку для струнных квартетов и задалась целью сочинить собственный вариант музыки для струнных. Amaryllis Belladonna – плод этой напряженной работы в четырех стенах.

А потом настала свобода гулять, общаться, играть и записывать музыку. Под сюиту Amaryllis Мэри пригласила в студию своих самых любимых музыкантов. Такие мастера, как тромбонист Джекоб Гарчик и ударник Томас Фудживара уже участвовали в ряде ее предыдущих записей, вибрафонистка Патришиа Бреннан известна в кругах нью-йоркского авангарда, работала и с такими бывшими партнерами Мэри, как Фудживара или Майкл Форманек, басист Ник Данстон – выходец из той же авангардной тусовки. Наконец, в качестве трубача в этом секстете выступил представитель третьего поколения самой знаменитой в латинском джазе семьи – Эдам О’Фэррилл. В таком составе была сыграна половина сюиты, в которой выделю образцовый фри-джаз Anesthesia и диалог гитары с трубой в Amaryllis. Впрочем, что-либо выделить в этой музыке весьма непросто: секстет выглядит единым организмом, где все великолепно дополняют друг друга. А потом секстет превращается в тентет: во второй половине сюиты к музыкантам присоединяется струнный квартет с отличной репутацией, именно с ним мечтала сыграть Мэри Хальворсон - The Mivos Quartet. Впервые в своей карьере Мэри управляет ансамблем столь крупного формата. Голоса духовых переплетаются со струнными, в их диалог вмешивается вибрафон, ритм-группа скрепляет музыкальную ткань, а надо всем царит гитара лидера, успевающая подбрасывать горючее в топку сложной коллективной игры. Здорово – но это, в формате 2LP, еще не все. Мы подошли ко второму диску. Сюита Belladonna из пяти частей. Смолкают духовые, молчит вибрафон, отправляются домой басист и ударник: никакой ритм-группы больше не будет. Мэри Хальворсон остается наедине с The Mivos Quartet. Только гитара и только струнные разыгрывают действо такой красоты и необычности, которой мне до сих пор слышать не приходилось. Nodding Yellow – фри-джаз со струнными, где гитара поет буквально «не своим голосом». Moonburn – лиричная пьеса с удивительной сонористикой. Нервная мощь на контрасте царит в следующей части, Flying Song. Десятиминутная Haunted Head – возможно, апофеоз всего альбома с бесконечной гонкой гитары и струнных, остинатными повторами, неожиданными переходами и диссонансами – это надо слышать, здесь важна каждая секунда звучания! Наконец, финал: титульная Belladonna, исполняемая в излюбленной Хальворсон манере - тут можно расслышать отзвуки самой разнообразной стилистики – от академической музыки до рока и нойза.

«Новые вехи в и без того неподражаемой дискографии Хальворсон» - так пишет критик респектабельной лондонской Guardian, присудивший новому проекту Мэри титул «Джазовый альбом месяца» и щедро наградивший его пятью звездочками в своем обзоре. Мне к этому нечего добавить. Разве что… Не исключаю, что дело не ограничится «Джазовым альбомом месяца». Этот проект тянет на «альбом года».

© & (p) 2022 Nonesuch Records

2 LP

1st: 6 tks / 38 mins

2nd: 5 tks / 37 mins

(Adam O’Farrill – tp; Jacob Garchik – tb; Patricia Brennan – vibe; Mary Halvorson – g; Nick Dunston – b; Tomas Fujiwara – dr; The Mivos Quartet: Olivia De Prato, Maya Bennardo – vi; Victor Lowrie Tafoya – viola; Tyler J. Borden – cello;)

Линк предоставил Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/mary-halvorson-amaryllis-belladonna/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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