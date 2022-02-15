Markus Reuter - Truce 2

У записей немецкого гитариста и изобретателя новых типов этого инструмента Маркуса Рейтера с проектом Truce особое место в каталоге MoonJune Records. Не верите? Судите сами. Альбом Truce в 2020 году стал юбилейным, сотым релизом MoonJune Records (мы писали об этой работе). А в этом году, в начале января, увидел свет Truce 2 – и что же? Его номер в каталоге тоже весьма знаковый: он стал сто двадцатым. А кроме того, Truce 2 – первый релиз MoonJune в этом году. Но внимания он заслуживает, конечно, не только из-за этих цифр.
Когда шеф лейбла Леонардо Павкович предложил Маркусу записать альбом power trio, где бы он стал лидером, Маркус притгласил к участию в проекте еще одного испытанного «мунджуниста», израильского барабанщика Асафа Сиркиса, а также своего коллегу по многим проектам, но новичка для MoonJune, итальянского басиста Фабио Трентини. Альбом Truce имел успех, и это вдохновило Рейтера на «продолжение банкета».
Truce 2, в отличие от своего предшественника, записывался в Италии, в городке Поццоленго в Ломбардии с 3 по 5 июля 2021 года. То же трио исполнителей собралось в студии вместе со звукоинженером Стефано Кастаньей и неизменным Павковичем. Как говорит Рейтер, он с самого начала почувствовал изменение атмосферы: вроде те же люди, но два года спустя все трое неуловимо изменились, что потребовало новых подходов. Заметно расширил свой инструментарий Трентини, кроме того, на сей раз, альбом записывался уже не за день, а за три дня, что позволило прибегнуть к студийной обработке звука – овердаббингу и так далее. Тем не менее, все семь композиций альбома, плод коллективного творчества, рождались во многом за счет импровизации участников трио.
По звучанию новый альбом, пожалуй, разнообразнее предшественника, но энергетика и мощь остались прежними. Тут есть где полюбоваться гитарными «запилами» Маркуса Рейтера (Barren
, One Cut Suffices) или басовыми линиями Фабио Трентини (Rounds of Love
). Некоторые треки, например, Melomania
, вполне тянут на звание психоделических, а когда психоделия от Рейтера выступает в союзе со всесокрушающей мощью от Сиркиса и Трентини (River of Things
) эффект превосходит все мыслимые ожидания. Сильный и стильный альбом, который оценят все поклонники и Маркуса Рейтера, и лейбла MoonJune Records. Кстати, еще одна деталь: обложку этого альбома, как и предыдущего проектировал тот же дизайнер, чье имя я просто не решаюсь транскрибировать: Ritxi Ostáriz. Его фирменный фрагмент женской улыбки (мучайтесь в догадках, с какой картины) на обеих обложках подчеркивает преемственность и в этом плане.
© & (p) 2022 MoonJune Records
7 tks / 50 mins
(Markus Reuter - touch guitars AU8, soundscapes, synthesizers, treatments; Fabio Trentini - fretless bass, fretted bass, electric upright bass, synth bass; Asaf Sirkis - acoustic drums, percussion;)
Линк предоставлен MoonJune Records
Леонид АУСКЕРН