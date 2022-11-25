Chris Ruggiero - Christmas with Chris Ruggiero

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Chris Ruggiero - Christmas with Chris Ruggiero

Chris Ruggiero - Christmas with Chris Ruggiero

25.11.2022

Chris Ruggiero - Christmas with Chris Ruggiero

Еще один предвестник приближающихся праздников. На сей раз это альбом Christmas with Chris Ruggiero. Рождественский характер альбома подчеркнут не только его названием: из двенадцати треков, составивших его программу, только в трех случаях в названии композиции не фигурирует слово Christmas, да и то, такие всемирно известные названия, как Silent Night или It’s the Most Wonderful Time of the Year не вызывают сомнений в тематике альбома. Да, он весь составлен из старых, добрых, проверенных временем и сразу настраивающих слушателя на определенный лад хитов. А создал этот альбом на удивление молодой, но несомненно талантливый вокалист Крис Руджеро.

Если вы считаете, что молодой артист обязательно продвигает в своем творчестве нечто революционно-авангардное, то это не случай Криса Руджеро. С юных лет он полюбил именно старую музыку: сентиментальные песни о любви, ранний рок-н-ролл, словом, то, что было на пике популярности в 50-х, 60-х, от силы – 70-х годах. С этим олдскульным репертуаром Крис нашел свою аудиторию. Он много гастролирует по Америке, выступает на телевидении и пользуется немалым успехом. В этом плане рождественское послание от Криса Руджеро его поклонникам выглядит абсолютно логичным шагом.

Собрать коллекцию из самых известных рождественских песен ему помогли опытнейшие аранжировщики Чарльз Калелло (он работал, например, с Фрэнком Синатрой, Барброй Стрейзанд, Полом Анкой, Барри Маниловым) и Крисчен Тамбар, писавший аранжировки для Клинта Холмса и Хулио Иглесиаса. Пианист Тамбар принял участие и в записи альбома вместе со своим трио. Вообще, Руджеро собрал большую команду инструменталистов с солидной группой духовых. Из известных имен в этом составе упомяну, например, Уэйна Бержерона и Майка Бриньолу. Разнообразная и яркая звуковая палитра альбома помогает оттенить достоинства самого певца. Крис Руджеро обладает красивым мягким, но когда надо – весьма сильным голосом. Его интерпретации The Christmas Song, Have Yourself a Merry Little Christmas (здесь ему замечательно вторит труба Бержерона) и той же Silent Night оставляют очень сильное впечатление. Так что, новый альбом Руджеро – отличный вариант рождественского подарка для близкого человека.

© & (p) 2022 Chris Ruggiero

12 tks / 45 mins

(Chris Ruggiero – voc; Christian Tamburr (tks 1, 6, 9, 10, 12), Rick Krive (tks 3, 5, 7, 8, 11) - p; Lindsey Blair – ac.g, el.g; Nicky Orta – el.b; Matthew Rybicki – el. b(tk 1), ac.b (tk 10); Mike Harvey – dr; Al Sergel, Armando Arce – add.perc; Ed Calle – ts, fl; Mike Brignola – bars, fl; Jim Hacker, Peter Francis – tp, flg; Francisco Dimas (tks 2,4), Wayne Bergeron (tk 10) – tp; John Kricker – tb; Tom Schizzano – add. Instrumentation; Joseph Mirrione (tks 2,4,11), Leesa Richards (tks 2,4), Jimmy Gallagher (tk 11) – background voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Diego Rivera - Mestizo

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Саксофонист, композитор и педагог Диего Ривера не случайно является полным тезкой выдающегося мексиканского художника ХХ века. Родился он уже в США, но его родители в свое время перебрались в Штаты именно из Мексики и именно в честь ...
подробнее
12.04.2022

DLÙ - Moch

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: кельтская музыка
В 2017 году впервые на нашем сайте появился изданный ARC Music альбом гэльской музыки, дебютный проект певицы и композитора Мэри Энн Кеннеди An Dàn. Пять лет спустя уже сама Кеннеди своими liner notes напутствует выход Moch, дебютного ...
подробнее
25.02.2022

DO’A - Higher Grounds

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Колумбия, Куба, Уругвай, Албания
  • музыкальный стиль: балканская музыка, Латинский джаз
Небольшой, скромный, но очень милый дебютный альбомчик певицы (а также пианистки, гитаристки и… математика), чье имя (точнее, ник) я по-русски передать не рискну, а потому пусть она так и остается DO’A. Корни в родословной DO’A переплелись ...
подробнее
20.07.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com