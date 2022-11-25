Chris Ruggiero - Christmas with Chris Ruggiero

Еще один предвестник приближающихся праздников. На сей раз это альбом Christmas with Chris Ruggiero. Рождественский характер альбома подчеркнут не только его названием: из двенадцати треков, составивших его программу, только в трех случаях в названии композиции не фигурирует слово Christmas, да и то, такие всемирно известные названия, как Silent Night или It’s the Most Wonderful Time of the Year не вызывают сомнений в тематике альбома. Да, он весь составлен из старых, добрых, проверенных временем и сразу настраивающих слушателя на определенный лад хитов. А создал этот альбом на удивление молодой, но несомненно талантливый вокалист Крис Руджеро.
Если вы считаете, что молодой артист обязательно продвигает в своем творчестве нечто революционно-авангардное, то это не случай Криса Руджеро. С юных лет он полюбил именно старую музыку: сентиментальные песни о любви, ранний рок-н-ролл, словом, то, что было на пике популярности в 50-х, 60-х, от силы – 70-х годах. С этим олдскульным репертуаром Крис нашел свою аудиторию. Он много гастролирует по Америке, выступает на телевидении и пользуется немалым успехом. В этом плане рождественское послание от Криса Руджеро его поклонникам выглядит абсолютно логичным шагом.
Собрать коллекцию из самых известных рождественских песен ему помогли опытнейшие аранжировщики Чарльз Калелло (он работал, например, с Фрэнком Синатрой, Барброй Стрейзанд, Полом Анкой, Барри Маниловым) и Крисчен Тамбар, писавший аранжировки для Клинта Холмса и Хулио Иглесиаса. Пианист Тамбар принял участие и в записи альбома вместе со своим трио. Вообще, Руджеро собрал большую команду инструменталистов с солидной группой духовых. Из известных имен в этом составе упомяну, например, Уэйна Бержерона и Майка Бриньолу. Разнообразная и яркая звуковая палитра альбома помогает оттенить достоинства самого певца. Крис Руджеро обладает красивым мягким, но когда надо – весьма сильным голосом. Его интерпретации The Christmas Song, Have Yourself a Merry Little Christmas (здесь ему замечательно вторит труба Бержерона) и той же Silent Night оставляют очень сильное впечатление. Так что, новый альбом Руджеро – отличный вариант рождественского подарка для близкого человека.
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