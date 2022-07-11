Barry Coates / Jimmy Haslip / Jerry Kalaf - New Dreams
11.07.2022
Увидев инструментарий записавшего этот альбом ансамбля и с учетом присутствия в составе Джимми Хаслипа, трехкратного обладателя Грэмми и одного из основателей знаменитой группы Yellowjackets, в составе которой он играет уже 34 года, продвинутый слушатель может предположить, что перед ним один из вариантов гитарного power trio с соответствуюшим саундом – и ошибется. Барри Коутс, Джимми Хаслип и Джерри Калаф играют совсем иную музыку. Но сначала – о самих музыкантах.
Гитарист Барри Коутс числит за собой работу с самыми разными артистами. Он выступал с Pointer Sisters, Анджелой Бофилл, Джоном Клеммером, Китаро. Коутс – автор музыки для ряда кинофильмов и телевизионных программ. В личной дискографии у него несколько авторских альбомов, на третьем из иних он уже сотрудничал с Хаслипом. Кстати, вместе Барри и Джимми написали книгу-пособие для тех, кто учится играть на гитаре и бас-гитаре. К выше сказанному о Хаслипе можно добавить, что в длиннейшем списке музыкантов, с которыми он работал, есть и Джордж Харрисон, Род Стюарт, Эл Жарро, Алан Холдсуорт и десятки других звезд джаза, рока и поп-музыки. Наконец, надо представить ударника из Лос-Анджелеса Джерри Калафа. Он объездил чуть ли не все континенты, будучи музыкальным руководителем Jazz Tap Ensemble, работал также с Эдди Харрисом, Гэри Бартоном, Биллом Мэйсом, а в качестве мсполнителя и композитора участвовал во множестве кино и телевизионных проектов.
В совместном проекте под названием New Dreams Коутс, Хаслип и Калаф записали восемь авторских композиций, половину из которых сочинил дуэт Коутс – Хаслип, а другую половину – все трое вместе. Это очень тонкая, взвешенная неторопливая музыка, тройственная беседа, где на каждую реплику одного, партнеры отвечают, только хорошо продумав ответ. Никто друг друга не перебивает и не ведет разговор «на повышенных тонах». Темп – в оснвном средний и медленный, может быть, только финальная композиция Retrograde в этом плане выбивается из общего ряда. Коутс играет не только на гитаре, но и воспроизводит синтезаторный гитарный звук, но также очень дозированно и не навязчиво. Полутона, а не крик-вопль, глубина тона, а не бросающая в глаза яркость – вот философия этого альбома, который очень условно можно отнести к прог-року. Музыка на искушенного любителя, такой сможет ее оценить.
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