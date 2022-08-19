Andy Adamson Quintet - A Coincidence of Cats

Если кто-то думает, что время музыкантов-самоучек ушло вместе с Армстронгом и Паркером, то он все же не прав. Да, огромное большинство современных джазовых музыкантов сегодня получают консерваторское образование, но есть и исключения. Энди Эдамсон, создатель альбома A Coincidence of Cats, - одно их них. Уроженец города Энн Арбор, Мичиган имеет диплом биолога, полученный в Университете Мичигана в 1975 году, через 16 лет там же он получил степень по компьютерным дисциплинам и стал весьма преуспевающим специалистом в этой сфере. Но все это время и еще раньше - на сегодняшний день более полувека – Энди играл на клавишах и фортепьяно и сочинял музыку: всему этому он научился самостоятельно.
Музыку он сочиняет и исполняет самую разную: кубинский фолк - с группой Melodioso, рокабилли – с Dick Siegel’s Ministers of Melody, фанк и музыку а-ля Motown – с Norma Jean Bell and the All Stars, ритм-энд-блюз – с F.U.B.A.R., рок-н-ролл – с Medicine Men и Westside Girls. Не обошел он своим вниманием и джаз. Помимо стандартов, которые он играет в форматах соло и трио, Эдамсон в 2014 году основал джазовый квартет, превратившийся три года спустя в квинтет, с которым играет джазовую музыку собственного сочинения. Музыканты его ансамбля, в основном выходцы из Энн Арбора и Детройта, - его близкие друзья. Пожалуй, самый известный из них – это ударник Джонатан Тейлор, игравший с Вададой Лео Смитом, Дэйвом Либмэном, Майклом Форманеком и другими мастерами джаза. Вместе Эдамсон и его музыканты записали уже несколько альбомов, представляемый сегодня A Coincidence of Cats – уже четвертый альбом группы.
В него вошло шесть композиций Энди Эдамсона. Это очень образная, яркая музыка, добротный современный джаз, в котором авторское начало очень заметно. Практически везде фортепьяно Эдамсона играет основополагающую роль в развитии композиций, подкрепляемое сольными партиями трубача Хаффа и саксофониста Беннетта, реже в диалог с фортепьяно, как в Hummingbird, вступает басист Бреннан Эндес. Но все же мы слушаем именно квинтет, а не солиста с аккомпанементом: музыканты отлично взаимодействуют друг с другом и хорошо слышат своего лидера. Шум моря в композиции Sagres by the Sea (точнее, это шум Атлантического океана, так как тема навеяна прогулками Энди по португальскому приморскому городку), за которым следует сольное вступление Эдамсона – хороший символ всего альбома. Энди Эдамсон умеет слышать природу и черпать в ней вдохновение для своего творчества – консерваторские дипломы ему для этого не нужны.
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6 tks / 43 mins
(Andy Adamson – p; Ross Huff – tp, flg; Dan Bennett – sax; Brennan Andes – b; Jonathan Taylor – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН