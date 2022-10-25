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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Brooks Young - Supply Chain Blues

Brooks Young - Supply Chain Blues

25.10.2022

Brooks Young - Supply Chain Blues

Кто сказал, что блюз живет только в Чикаго и Пидмонте, да в Дельте и Техасе? В Новой Англии он тоже чувствует себя совсем неплохо. Порукой тому служит, к примеру, творчество гитариста и певца Брукса Янга из города Конкорд, Нью-Хемпшир. За его плечами большая и славная карьера. Янг рос на блюзе Фредди Кинга, Мадди Уотерса, Хаулин Вулфа, Отиса Раша, а великий Би Би Кинг был его подлинным опекуном и ментором. Янгу посчастливилось выступать вместе с ним, а также с Джеймсом Коттоном и Робертом Крэем. Он выходил на одну сцену с такими легендами рок-музыки, как ThreeDogNight, TenYearsAfter, Badfinger, TheJ.GeilsBand. Первый альбом с собственным ансамблем BrooksYoungBand он записал еще в 2010 году, а с тех пор его персональная дискография существенно выросла.

На обложке нового альбома Янга под названием Supply Chain Blues мы видим только его имя, но записывался этот альбом составом из семи музыкантов, включая двух духовиков и бэк-вокалистку, а продюсерами проекта выступили сам Янг и ударник этого состава Энтони Чимино. Титульную композицию, очень неплохой блюз-роковый номер, посвященный последствиям пандемии, он сочинил сам (в соавторстве), и в принципе стилистику его музыки было бы логично определить, как блюз-рок, но дело в том, что чуть ли не каждый трек этого альбома несет на себе следы самых разных направлений блюза.

Брукс Янг этим альбомом приглашает нас в блюзовую машину времени, в которой слушатель путешествует вместе с блюзом по разным временам и вспоминает громкие и славные имена. Вот, например, замечательный медленный блюз Forty Four. Янг переосмыслил и придал новое дыхание этой вещи, которую он запомнил в исполнении Честера Барнетта, но написан был этот стандарт еще в начале 20-х годов прошлого века. А вот новая версия Five Long Years, сочиненной пианистом и певцом Эдди Бойдом в 52-м, а вот энергичный Tore Down Сонни Томпсона, записанный впервые Фредди Кингом в 61-м, а вот и сам Кинг с композицией 71-го года Going Down – она открывает альбом. А закрывается он знаменитой в исполнении Би Би Кинга композицией The Thrill Is Gone – Янг не мог не почтить в таком альбоме своего главного учителя в блюзе. Не обошел Брукс своим вниманием и блюзовые песни известных рокеров – вы сможете услышать здесь Ventilator от Rolling Stones и Working Man от Rush. Ну, а моим персональным фаворитом альбома стал изумительный Mannish Boy, записанный Мадди Уотерсом в 55-м. Когда я слушал этот трек, мне порой казалось, что сам Мадди восстал из мертвых! Хотя у Брукса голос не такой «черный», но гитара его звучит просто потрясающе, как, впрочем, и в других треках, из которых отдельно отмечу лиричный блюз Dream Away.

Резюме будет очень коротким: если вы любите блюз, вы не сможете отказать себе в удовольствии прокатиться в машине времени с Бруксом Янгом!

© & (p) 2022

11 tks / 43 mins

(Brooks Young – g, lead voc; Nathan Robbins – keyb, harmonica; Anthony Cimino – dr; Al Francis – b; Matt Rivero – tp; Greg Mostovoy – ts; Tina Jeski – backing voc;)

Линк предоставлен Gracie Morgan

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
блюз-рок


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