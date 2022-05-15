George Crotty Trio - Chronotope

Понятие «world music» порой сильно девальвируется не слишком разборчивыми музыкантами. Некоторым кажется, что, взяв пару уроков и овладев началами техники игры на арабском уде, индийском ситаре или японском сямисене, они уже становятся мастерами этнической музыки. В случае с канадским музыкантом Джорджем Кротти мы имеем дело с чем-то прямо противоположным. Джордж играет на виолончели – инструменте, который в первую очередь ассоциируется с академической музыкой. Но Кротти смог научить свой инструмент говорить на совершенно иных языках, в чем легко убедиться, послушав новый альбом его трио Chronotope. Виолончель Кротти прекрасно изъясняется по-арабски или на хинди – и это этническая музыка действительно высокого класса.
Джордж закончил в свое время известный колледж Беркли в Бостоне, после чего сразу стал активным действующим лицом на джазовой и этнической сцене Нью-Йорка. Ему довелось играть с Пакито Д’Риверой, Анат Коэн, в дуэте Loose Roots Duo, но особое значение в его творчестве получило сотрудничество с коллективами, играющими этническую музыку: National Arab Orchestra
из Детройта, Brooklyn Raga Massive из Нью-Йорка и канадским Canadian Arabic Orchestra
. Собственное трио Джорджа с басистом Джонатоном Чапменом и ударником Матиасом Решарте выпустило свой первый альбом под названием Four String Nomad
в 2019 году. Его музыка представляла собой весьма органичное соединение этники с пост-бопом и модальным джазом. Chronotope, премьера которого состоится летом в Торонто, продолжает линию, намеченную предыдущей работой.
Это полностью авторский альбом с музыкой лидера трио. Помимо нестандартного само по себе сочетания инструментов виолончель – бас - ударные, Кротти позволил себе лишь украсить саунд группы дополнительной перкуссией в большинстве треков. Их в альбоме девять. Такие композиции, как титульная Chronotope или Halftime Hijaz несут заметный аромат арабской музыки, в Baião слышны бразильские мотивы, а Prayer Dance построен по принципам североиндийских раг. Все эти этнические оттенки покоятся на добротном джазовом фундаменте, так что, наверное, в плане стилистики эту работу можно отнести к сфере crossover. Альбом невелик по объему звучания (менее сорока минут), но емок и интересен содержанием. Трудно говорить о самых лучших композициях альбома – это дело сугубо индивидуальное. Позволю себе только высказать частное мнение: мне более других пришлись по душе Prayer Dance и Metamorphosis. В любом случае, тут есть что послушать гурманам джаза и world music.
© & (p) 2022
9 tks / 38 mins
(George Crotty – cello; Jonathon Chapman – b; Matias Recharte – dr; with Max Senitt – perc (tks 2,3, 4,7); Gilbert Mansour – perc (tk 6);)
Линк предоставил George Crotty
Леонид АУСКЕРН