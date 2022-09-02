Gastón de la Cruz Quintet - Constelaciones

Новое имя для нашего сайта, первая встреча с творчеством аргентинского гитариста и композитора из Мар-дель-Платы Гастона де ла Круза. Он родился в 1988 году, закончил консерваторию имени Мануэля де Фальи, а сейчас сам преподает музыку в родном городе. Авторская дискография Гастона насчитывает уже девять альбомов, записанных в разных форматах с разными составами. Constelaciones – третий по счету альбом квинтета Гастона де ла Круза, в который входят стандартная для джаза ритм-группа фортепьяно (Хавьер Кайре Паулино) – контрабас (Мартин Деласалетта) – ударные (Нагуэль Флорес Катино) и тенор-саксофонист Федерико Висеконте. Кроме того, в отдельных треках квинтет де ла Круза превращался с привлечением гостей-духовиков в секстет и септет.
Альбом Constelaciones («Созвездия») можно назвать концептуальным. Видно, сочиняя музыку, Гастон часто ночами всматривался в звездное небо над Мар-дель-Платой. Каждая из шести композиций альбома (все они сочинены лидером квинтета) посвящена той или иной звезде. Звезды не бывают одинаковыми – и для каждой композиции де ла Круз нашел свои краски, свои выразительные средства. Это современный джаз, идиомами которого лидер группы и его коллеги владеют вполне уверенно. В музыке де ла Круза можно найти элементы модального джаза, фри-джаза и даже рока. Композитор часто предлагает своим партнерам смены темпоритма, разные размеры, умело находит баланс между импровизацией и заранее сочиненными фрагментами. На меня сильное впечатление произвела композиция Aldebarán с явно выраженным ориентальным началом: возможно, арабское название звезды повлияло на обращение Гастона к музыке с мавританскими интонациями. Sharrú – пьеса, где заметно влияние элементов рок-музыки. В то же время, как признается сам автор в пресс-релизе, в этой композиции наиболее велик удельный вес заранее сочиненного материала. Наиболее мягкие, лиричные краски Гастон де ла Круз приберег для Betelgeuse. Гитара, саксофон и контрабас создают здесь атмосферу современной джазовой баллады, позволяющей слушателю несколько расслабиться, прежде, чем он окунется в сложные структурные метаморфозы следующей пьесы Las Penas de Aldebarán. Что же касается финальной Hydra, то ее можно оценить непосредственно, благодаря видео. Думаю, пьеса, как и весь альбом доставят слушателю немало позитивных эмоций.
Два маститых джазмена, два выходца из Филадельфии, гитарист Кевин Юбенкс и пианист Оррин Эванс решили создать дуэт и записали альбом, получивший эффектно выглядящее по-английски название – EEE, то есть просто аббревиатура от полного ...
Добро пожаловать в Новую Англию! На сей раз новый релиз отправляет нас в самый маленький американский штат Род-Айленд и знакомит с музыкантами, достаточно известными на локальной сцене – ансамблем Evening Sky из города Провиденс. Ансамбль ...
Немецкий саксофонист Фабиан Вильман может быть знаком нашим постоянным читателям по записям с ансамблями Minua, Monoglot и Hila Puntur, которые освещал наш сайт. Все эти интернациональные коллективы объединяет место их рождения – ...