Harry Bartlett Trio - Wildwind

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Harry Bartlett Trio - Wildwind

Harry Bartlett Trio - Wildwind

09.10.2022

Harry Bartlett Trio - Wildwind

Канадский гитарист и композитор Гарри Бартлетт родом из Британской Колумбии, но сейчас живет и работает в Торонто, провинция Онтарио. Впрочем, работает Гарри не только здесь, неустанно гастролируя в самых разных уголках страны и выступая на различных джазовых фестивалях. В 2018 году он основал трио, в которое вошли также басист Калеб Клагер и ударник Гарри Ветро. В том же году коллектив выпустил дебютный ЕР The Harry Bartlett Trio. Премьера новой работы Бартлетта и его трио, альбома Wildwind, который предварял выпуск двух синглов, должна состояться в середине ноября 2022 года в Торонто.

Работа над этим альбомом шла в течение полугода на небольшом уединенном острове Гамбье, расположенном недалеко от крупнейшего города Британской Колумбии Ванкувера. Прекрасные природные виды, определенная изолированность от внешнего мира, создали идеальные условия для работы над музыкой, которую сочинил для этого проекта Бартлетт. С детства ему были близки фольклорные направления в музыке, что, в сочетании с джазовой импровизационной основой, составило фундамент девяти композиций, вошедших в программу Wildwind.

Звуковое пространство альбома просторно, наверное, как небо над Гамбье. Бартлетт нигде не гонится за количеством нот в единицу времени. Стартовая пьеса Burgess Falls звучит торжественно, как некий хорал в храме природы. Столь же тонка и ажурна ткань музыки в The Incident at Blood Bay, где линию гитары лидера деликатно подкрашивает басовая партия Клагера. Но есть в альбоме место и пьесам иного характера. Circle of Moss and Fire Smoke решена в куда более энергичных тонах, а в короткой Sailing Over Troubled Waters (название неизбежно напоминает классическую работу Саймона и Гарфанкела) после бурного интро ударных динамика звучания гитары, как мне показалось, достигает апогея всей программы. Кстати, Гарри Ветро получил хорошую возможность продемонстрировать свою технику игры на ударных в еще одной пьесе: Queen of Surrey. А вот в финальной пьесе Lachesism, как нигде уместно в дуэте с гитарой зазвучал модулярный синтезатор, за которым сидел Калеб Клагер. Если попытаться коротко охарактеризовать стилистику Wildwind, то я бы назвал ее джазовым импрессионизмом: совсем непохожая на музыку Дебюсси или Форе, музыка Гарри Бартлетта столь же образна и эмоциональна. Стоит услышать!

© 2022

9 tks / 36 mins

(Harry Bartlett – g; Caleb Klager – b, modular synth; Harry Vetro – dr;)

Линк предоставил Harry Bartlett

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Barry Coates / Jimmy Haslip / Jerry Kalaf - New Dreams

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: прог-рок
Увидев инструментарий записавшего этот альбом ансамбля и с учетом присутствия в составе Джимми Хаслипа, трехкратного обладателя Грэмми и одного из основателей знаменитой группы Yellowjackets, в составе которой он играет уже 34 года, ...
подробнее
11.07.2022

Bernhard Wöstheinrich / Stephen Parsick - Ultima Ratio

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия
  • музыкальный стиль: авангард, эмбиент
Этот альбом в первую очередь будет интересен поклонникам электронной музыки, а среди них тем, кто ностальгирует по временам 70-х годов прошлого века, когда зарождался краут-рок, закладывались основы Берлинской и Дюссельдорфской школ и ...
подробнее
06.05.2022

Bill O’Connell - A Change is Gonna Come

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, США
  • музыкальный стиль: хард-боп
С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а ...
подробнее
19.12.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com