Harry Bartlett Trio - Wildwind

Канадский гитарист и композитор Гарри Бартлетт родом из Британской Колумбии, но сейчас живет и работает в Торонто, провинция Онтарио. Впрочем, работает Гарри не только здесь, неустанно гастролируя в самых разных уголках страны и выступая на различных джазовых фестивалях. В 2018 году он основал трио, в которое вошли также басист Калеб Клагер и ударник Гарри Ветро. В том же году коллектив выпустил дебютный ЕР The Harry Bartlett Trio. Премьера новой работы Бартлетта и его трио, альбома Wildwind, который предварял выпуск двух синглов, должна состояться в середине ноября 2022 года в Торонто.
Работа над этим альбомом шла в течение полугода на небольшом уединенном острове Гамбье, расположенном недалеко от крупнейшего города Британской Колумбии Ванкувера. Прекрасные природные виды, определенная изолированность от внешнего мира, создали идеальные условия для работы над музыкой, которую сочинил для этого проекта Бартлетт. С детства ему были близки фольклорные направления в музыке, что, в сочетании с джазовой импровизационной основой, составило фундамент девяти композиций, вошедших в программу Wildwind.
Звуковое пространство альбома просторно, наверное, как небо над Гамбье. Бартлетт нигде не гонится за количеством нот в единицу времени. Стартовая пьеса Burgess Falls звучит торжественно, как некий хорал в храме природы. Столь же тонка и ажурна ткань музыки в The Incident at Blood Bay, где линию гитары лидера деликатно подкрашивает басовая партия Клагера. Но есть в альбоме место и пьесам иного характера. Circle of Moss and Fire Smoke решена в куда более энергичных тонах, а в короткой Sailing Over Troubled Waters (название неизбежно напоминает классическую работу Саймона и Гарфанкела) после бурного интро ударных динамика звучания гитары, как мне показалось, достигает апогея всей программы. Кстати, Гарри Ветро получил хорошую возможность продемонстрировать свою технику игры на ударных в еще одной пьесе: Queen of Surrey. А вот в финальной пьесе Lachesism, как нигде уместно в дуэте с гитарой зазвучал модулярный синтезатор, за которым сидел Калеб Клагер. Если попытаться коротко охарактеризовать стилистику Wildwind, то я бы назвал ее джазовым импрессионизмом: совсем непохожая на музыку Дебюсси или Форе, музыка Гарри Бартлетта столь же образна и эмоциональна. Стоит услышать!
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