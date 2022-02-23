Amos Gillespie - Unstructured Time For Jazz Septet

Альт-саксофонист и композитор из Чикаго с библейским именем Амос и громкой джазовой фамилией Гиллеспи играл с такими коллективами, как Hard Art Groop, Origin of Animal, New Millennium Orchestra и Access Contemporary Music (ACM). Если эти названия вам ничего не говорят, то есть смысл начать знакомство с его творчеством с альбома Unstructured Time For Jazz Septet. Для Амоса это не рядовая работа. Он начал сочинять музыку (а для многих треков и тексты) еще в 2019 году. Работа по подготовке материала была завершена годом позже, а в 2021 году осуществлена запись альбома, релиз которого состоялся в январе года нынешнего.
Понятие «септет» в названии альбома пояснений не требует: над ним работал ансамбль из семи музыкантов, включая самого Гиллеспи. В основном все они живут и работают в Чикаго, включая мексиканца по рождению, ударника Густаво Кортиньяса. А вот первая часть названия нуждается в комментариях. Здесь нет, как может показаться, музыкальных коннотаций, нет связи с джазом свободной формы, напротив, забегая вперед, можно сказать, что Амос Гиллеспи исповедует в музыкальном смысле типичный необоповый мэйнстрим. А имел ввиду он в этом названии то неспокойное, наполненное стрессами, ограничениями и дурными вестями время, в котором всем нам приходится пребывать. Так что, иными словами, название можно интерпретировать, как «Джазовый септет Амоса Гиллеспи времен ковида, ухудшающейся экологии и социально-политических проблем».
И для этих времен Амос предложил программу из девяти треков, четыре из которых – чисто инструментальные, а пять, то есть большая часть, - с вокалом. Чисто инструментальные композиции отличает ритмическое разнообразие и удачный дуэт двух саксофонов, особенно эффектно звучащих в унисон. Лучшей в этой группе треков я назвал бы самую длинную композицию альбома, стартовую Shades of Red на почти одиннадцать минут. В вокальной группе треков на авансцену выходит Александра Ольсавски, интересная певица с хорошо поставленным голосом сопранового тембра, много работающая в сфере академической и старинной музыки, что не мешает ей заниматься и иными проектами, как показывает Unstructured Time For Jazz Septet. Практически каждый из пяти треков с ее участием дает возможность наблюдать любопытный контрапункт между чисто джазовым инструментальным сопровождением и вокалом Александры, в котором принципиально нет ничего характерного для джаза. В лучшем, на мой вкус, номере Sleepless ее пение больше всего напомнило мне манеру пения знаменитой британки Кейт Буш. Во всяком случае, Ольсавски не стремится стать эпигоном Эллы или Сары, свинг – не ее конек, она поет так, как это подходит именно ей – и получается убедительно! Видимо, это оценил и Амос Гиллеспи, пригласивший в проект именно такую вокалистку. На мой взгляд, это только добавило привлекательности и его альбому в целом.
© & (p) 2022 Amos Gillespie
9 tks / 46 mins
(Amos Gillespie – as; Andy Schlinder – ts; Paul Bedal – p; Casey Nielsen – g; Dan Thatcher – b; Gustavo Cortiñas – dr; Alexandra Olsavsky – voc;)
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН