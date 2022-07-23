Mike Clark / Leon Lee Dorsey / Mike LeDonne - Blues On Top
23.07.2022
Басист и продюсер Леон Ли Дорси и бывший участник Headhunters ударник Майк Кларк продолжают плодотворное сотрудничество уже пятым совместным альбомом. Все их проекты создавались по одному сценарию. Отлично сыгранная ритм-группа с идеальным взаимопониманием партнеров приглашает к участию того или иного пианиста. По такой схеме были записаны, скажем, Play Sgt. Pepper(2020) с пианистом Майклом Вольфом или Thank You Mr. Mabern (2021) с Хэролдом Мэйберном. Тот альбом оказался последним в жизни Мэйберна, что придало той работе особый интерес публики и критики (мы писали о ней и тот обзор можно найти на сайте). Сейчас очередным партнером Дорси и Кларка стал пианист Майк ЛеДонн. Это опытный музыкант, работающий в джазе с конца 80-х годов. ЛеДонн прослыл идеальным сайдменом и в этом качестве участвовал в проектах Бенни Голсона и Милта Джексона, имеются у него, естественно, и авторские работы. С новыми партнерами (ранее он не работал ни с Кларком , ни с Дорси) у него быстро наладился творческий контакт, сессии звукозаписи прошли в марте текущего года и результатом стал альбом Blues On Top, который появится в августе на принадлежащем Дорси лейбле Jazz Avenue 1 Records.
Автор liner notes альбома, известный журналист Билл Милковски, называет Blues On Top образчиком олдскульного джаза. С умудренным автором трудно не согласиться. Леон Ли и два Майка действительно играют тот straight-ahead jazz, который сегодня может показаться несколько старомодным. Но этот хард-боп в их исполнении звучит столь мощно и ярко, что слушать все равно интересно. Программа альбома при этом весьма разнообразна. Тут есть и две собственные композиции ЛеДонна - Blues On Top (основана на пьесе Уинтона Келли) и Lock It in the Pocket, и дышащая свингом версия Stolen Moments Оливера Нельсона, и, на мой вкус, лучшие моменты альома - Angel Eyes и Willow Weep for Me, и короткая версия C Jam Blues Эллингтона, которую, по признанию Кларока, он мечтал сыграть сорок лет, и Birks’ Works Гиллеспи, где, как говорит Дорси, он стремился найти среднюю линию между басовыми партиями Рэя Брауна и Нильса-Хеннинга Орстед-Педерсена при исполнении этой популярной пьесы, а финалом альбома, этакой «вишенкой на торте», стала версия известной мелодии Beatles Can’t Buy Me Love – продолжение неравнодушного отношения Дорси и Кларка к наследию ливерпульской четверки. В общем, ценителю хард-бопа, будет из чего выбирать.
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