Mike Clark / Leon Lee Dorsey / Mike LeDonne - Blues On Top

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Mike Clark / Leon Lee Dorsey / Mike LeDonne - Blues On Top

Mike Clark / Leon Lee Dorsey / Mike LeDonne - Blues On Top

23.07.2022

Mike Clark / Leon Lee Dorsey / Mike LeDonne - Blues On Top
Басист и продюсер Леон Ли Дорси и бывший участник Headhunters ударник Майк Кларк продолжают плодотворное сотрудничество уже пятым совместным альбомом. Все их проекты создавались по одному сценарию. Отлично сыгранная ритм-группа с идеальным взаимопониманием партнеров приглашает к участию того или иного пианиста. По такой схеме были записаны, скажем, Play Sgt. Pepper(2020) с пианистом Майклом Вольфом или Thank You Mr. Mabern (2021) с Хэролдом Мэйберном. Тот альбом оказался последним в жизни Мэйберна, что придало той работе особый интерес публики и критики (мы писали о ней и тот обзор можно найти на сайте). Сейчас очередным партнером Дорси и Кларка стал пианист Майк ЛеДонн. Это опытный музыкант, работающий в джазе с конца 80-х годов. ЛеДонн прослыл идеальным сайдменом и в этом качестве участвовал в проектах Бенни Голсона и Милта Джексона, имеются у него, естественно, и авторские работы. С новыми партнерами (ранее он не работал ни с Кларком , ни с Дорси) у него быстро наладился творческий контакт, сессии звукозаписи прошли в марте текущего года и результатом стал альбом Blues On Top, который появится в августе на принадлежащем Дорси лейбле Jazz Avenue 1 Records.

Автор liner notes альбома, известный журналист Билл Милковски, называет Blues On Top образчиком олдскульного джаза. С умудренным автором трудно не согласиться. Леон Ли и два Майка действительно играют тот straight-ahead jazz, который сегодня может показаться несколько старомодным. Но этот хард-боп в их исполнении звучит столь мощно и ярко, что слушать все равно интересно. Программа альбома при этом весьма разнообразна. Тут есть и две собственные композиции ЛеДонна - Blues On Top (основана на пьесе Уинтона Келли) и Lock It in the Pocket, и дышащая свингом версия Stolen Moments Оливера Нельсона, и, на мой вкус, лучшие моменты альома - Angel Eyes и Willow Weep for Me, и короткая версия C Jam Blues Эллингтона, которую, по признанию Кларока, он мечтал сыграть сорок лет, и Birks’ Works Гиллеспи, где, как говорит Дорси, он стремился найти среднюю линию между басовыми партиями Рэя Брауна и Нильса-Хеннинга Орстед-Педерсена при исполнении этой популярной пьесы, а финалом альбома, этакой «вишенкой на торте», стала версия известной мелодии Beatles Can’t Buy Me Love – продолжение неравнодушного отношения Дорси и Кларка к наследию ливерпульской четверки. В общем, ценителю хард-бопа, будет из чего выбирать.

© & (p) 2022 Jazz Avenue 1 Records

9 tks / 43 mins

(Mike Clark – dr; Leon Lee Dorsey – b; Mike LeDonne – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
хард-боп


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

John Stein - Lifeline

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, мэйнстрим
Много лет замечательный гитарист Джон Стейн пользуется высоким авторитетом и уважением у коллег и любителей джаза. По его творческим интересам Стейна почитают прямым наследником Веса Монтгомери, Джима Холла, Кенни Баррелла и Гранта Грина. ...
подробнее
05.06.2022

Joy Lapps - Girl in the Yard

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Море бочек, пустых стальных бочек из-под бензина, оставшихся на побережье карибского острова Тринидад после окончания Второй мировой войны и свертывания имевшей там место быть военной базы, привело к появлению нового музыкального ...
подробнее
05.06.2022

JoyRide - JoyRide

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер
Если вы устали от зимы, от непрекращающейся пандемии или у вас просто не слишком хорошее настроение, канадский ансамбль JoyRide своим одноименным альбомом, который увидит свет 18 февраля, должен вам помочь. Это чрезвычайно жизнерадостная и ...
подробнее
06.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com