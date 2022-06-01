|
Minas - Beatles in Bossa
01.06.2022
Многие меломаны влюблены в ритмы босса-новы, очень многие почитают легендарных Beatles.
Представляемый нами альбом должен объединить тех и других – ведь он так и называется: Beatles in Bossa. Это новая работа американо-бразильского ансамбля Minas, ядро которого составляют супруги Орландо Хаддад и Патришиа Кинг Хаддад. Бразильский тинейджер 60-х годов, Орландо не мог не полюбить в то время ливерпульскую четверку. Эта любовь оказалась пожизненной. А вот американка Патришиа Кинг была очарована бразильской музыкой Серхио Мендеса и группы Brasil ’66. Патришиа и Орландо познакомились в 1978 году в школе искусств университета Северной Каролины, куда приехал учиться бразилец. Вкусы сошлись, они организовали группу Minas, с которой гастролировали по восточному побережью Штатов, потом поехали в Бразилию, а в 1984 году вернулись в США, где не только продолжили творческий союз, но и стали мужем и женой.
С тех пор супруги продолжают успешную карьеру, много гастролируют, записываются на собственном лейбле BlueAzul (в дискографии уже восемь альбомов), сочиняют собственные песни, а также исполняют песни Beatles в аранжировках, где джаз соседствует с ритмами босса-новы, самбы, шоро и других видов бразильской музыки. Beatles in Bossa – новая коллекция из 12 песен Леннона и МакКартни и 2 песен Харрисона, известная и любимая классика Beatles, поданная «по-бразильски». Впечатление – необычное, но очень приятное. Minas широко используют в своих версиях духовые и, разумеется, пеструю перкуссию, но ни один трек не теряет при этом своей волшебной мелодической основы, заложенной гениями популярной музыки из Ливерпуля. С огромным пиететом по отношению к оригиналам ведут свои вокальные партии и оба супруга, и представитель младшего поколения – Джордан Хаддад. Поют они по-английски, и лишь в In My Life и Get Back включены эпизоды с португальским текстом. Заигравшая новыми красками Come Together, Eleanor Rigby c партией флейты, энергия Day Tripper и необычные ритмические краски растянувшейся почти на десять минут Within You Without You, лирика She Loves You и афро-бразильский напор Get Back - здесь есть что сказать о каждом треке, вместе составивших альбом, который не может не понравиться!
© & (p) 2022 BlueAzul
14 tks / 70 mins
(Orlando Haddad – voc, g, berimbau; Patricia King Haddad – voc, p, keyb; Jim Stager – ac.b, el.b; Tom Cohen – dr; John Swana –EVI, flg, tp; Andrew Neu – saxes, fl; Cyro Baptista- perc, berimbau; Jordan Haddad – voc; Rob Hyman – acc;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз,
кроссовер
Расскажи друзьям:
Немецкий саксофонист Фабиан Вильман может быть знаком нашим постоянным читателям по записям с ансамблями Minua, Monoglot и Hila Puntur, которые освещал наш сайт. Все эти интернациональные коллективы объединяет место их рождения – ...
2 февраля 2022 года в варшавской студии Quality Studio ансамбль Fantastic Swimmers принял дистанционное участие в фестивале Новой Музыки ECLAT, ежегодно проходящем в Штуттгарте. Исполненная в тот день программа через несколько месяцев ...
Retratos – седьмой по счету альбом в дискографии аргентинского гитариста Франсиско Слипого, а для нашего сайта – первая встреча с его творчеством. Слипой – известный не только у себя в стране джазовый музыкант из Буэнос-Айреса, ряд его ...