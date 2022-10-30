Barbara Panther & Matthew Herbert - Maramuke

У меня, конечно, нет количественных показателей, но я уверен, имя «Мэттью Херберт» гораздо лучше известно нашим читателям, чем имя «Барбара Пантер». Ряд альбомов с участием Мэттью Херберта уже фигурировал в наших обзорах. Собственно, Херберт – это лишь последний по времени ник, которым пользуется всемирно известный британский электронный музыкант и композитор, которого действительно зовут Мэттью. До того он был известен, как Doctor Rockit, Radio Boy, Wishmountain, Best Boy Electric, Mr. Vertigo, The Music Man и Mumblin' Jim. В качестве Мэттью Херберта он выступает и издает диски на собственном лейбле Accidental Records с 1995 года. Барбара Пантер – имя подлинное. Так зовут живущую с начала нулевых годов в Германии, в Берлине, певицу, родившуюся в Руанде и вынужденную покинуть родную страну после одного из самых жестоких в конце ХХ века проявлений геноцида, обрушившегося на народ тутси.
Пантер и Герберт знакомы и сотрудничают давно, уже более десяти лет. В 2011 году Мэттью Херберт продюсировал первый альбом певицы, названный просто Barbara Panther. А в период ковидного локдауна и вынужденного пребывания взаперти, Барбара и Мэттью, работая каждый у себя, он – в Англии, она – в Германии, обменивались файлами и подготовили новый проект, который назвали Maramuke (что в переводе означает «Доброй ночи») и который в конце октября текущего года увидел свет на Accidental Records. Собственно говоря, на затейливой обложке (работа индийской художницы Ритики Панди) мы видим только это слово: и проект, и альбом называются одинаково, так что Maramuke можно расценивать, как совместный ник Мэттью и Барбары.
В этом альбоме электроника, естественно, за Мэттью, вокал – за Барбарой. Подавляющее большинство треков я бы охарактеризовал, как хип-хаус: вокал Барбары сильно напоминает рэп, а очень ритмичная и умеренно быстрая электронная музыка близка к хаусу: все вместе вполне годится и для танцев в каком-нибудь техно-клубе. В этом плане Мэттью Херберт частично возвращается к временам Doctor Rockit, когда он писал в основном именно танцевальную музыку. Что касается Барбары, то в финальной композиции Needle она ясно показывает, что может петь и в совсем иной манере, да и жесткость ритмических структур в этом треке Мэттью заметно смягчает. Я говорил о танцевальном потенциале альбома, но содержание текстов песен здесь далеко от чистой развлекаловки. Как определяет пресс-релиз, здесь «в лирической форме Барбара делится жизненным опытом чернокожей женщины, вынужденной бежать от ужасов войны, но в новых условиях неспособной избежать ядовитых миазмов, исходящих от сторонников превосходства белых над темнокожими, как в буквальной, так и в скрытой форме». Как вы понимаете, веселого в этих текстах мало, а горечи – хоть отбавляй. Что, разумеется, не препятствует вам, слушая Maramuke, притоптывать ногой или покачивать головой в такт ритмов музыки.
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