Barbara Panther & Matthew Herbert - Maramuke

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Barbara Panther & Matthew Herbert - Maramuke

Barbara Panther & Matthew Herbert - Maramuke

30.10.2022

Barbara Panther & Matthew Herbert - Maramuke

У меня, конечно, нет количественных показателей, но я уверен, имя «Мэттью Херберт» гораздо лучше известно нашим читателям, чем имя «Барбара Пантер». Ряд альбомов с участием Мэттью Херберта уже фигурировал в наших обзорах. Собственно, Херберт – это лишь последний по времени ник, которым пользуется всемирно известный британский электронный музыкант и композитор, которого действительно зовут Мэттью. До того он был известен, как Doctor Rockit, Radio Boy, Wishmountain, Best Boy Electric, Mr. Vertigo, The Music Man и Mumblin' Jim. В качестве Мэттью Херберта он выступает и издает диски на собственном лейбле Accidental Records с 1995 года. Барбара Пантер – имя подлинное. Так зовут живущую с начала нулевых годов в Германии, в Берлине, певицу, родившуюся в Руанде и вынужденную покинуть родную страну после одного из самых жестоких в конце ХХ века проявлений геноцида, обрушившегося на народ тутси.

Пантер и Герберт знакомы и сотрудничают давно, уже более десяти лет. В 2011 году Мэттью Херберт продюсировал первый альбом певицы, названный просто Barbara Panther. А в период ковидного локдауна и вынужденного пребывания взаперти, Барбара и Мэттью, работая каждый у себя, он – в Англии, она – в Германии, обменивались файлами и подготовили новый проект, который назвали Maramuke (что в переводе означает «Доброй ночи») и который в конце октября текущего года увидел свет на Accidental Records. Собственно говоря, на затейливой обложке (работа индийской художницы Ритики Панди) мы видим только это слово: и проект, и альбом называются одинаково, так что Maramuke можно расценивать, как совместный ник Мэттью и Барбары.

В этом альбоме электроника, естественно, за Мэттью, вокал – за Барбарой. Подавляющее большинство треков я бы охарактеризовал, как хип-хаус: вокал Барбары сильно напоминает рэп, а очень ритмичная и умеренно быстрая электронная музыка близка к хаусу: все вместе вполне годится и для танцев в каком-нибудь техно-клубе. В этом плане Мэттью Херберт частично возвращается к временам Doctor Rockit, когда он писал в основном именно танцевальную музыку. Что касается Барбары, то в финальной композиции Needle она ясно показывает, что может петь и в совсем иной манере, да и жесткость ритмических структур в этом треке Мэттью заметно смягчает. Я говорил о танцевальном потенциале альбома, но содержание текстов песен здесь далеко от чистой развлекаловки. Как определяет пресс-релиз, здесь «в лирической форме Барбара делится жизненным опытом чернокожей женщины, вынужденной бежать от ужасов войны, но в новых условиях неспособной избежать ядовитых миазмов, исходящих от сторонников превосходства белых над темнокожими, как в буквальной, так и в скрытой форме». Как вы понимаете, веселого в этих текстах мало, а горечи – хоть отбавляй. Что, разумеется, не препятствует вам, слушая Maramuke, притоптывать ногой или покачивать головой в такт ритмов музыки.

© & (p) 2022 Accidental Records

13 tks / 41 mins

Линк предоставлен Accidental Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Германия, Руанда
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Amos Gillespie - Unstructured Time For Jazz Septet

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Мексика, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Альт-саксофонист и композитор из Чикаго с библейским именем Амос и громкой джазовой фамилией Гиллеспи играл с такими коллективами, как Hard Art Groop, Origin of Animal, New Millennium Orchestra и Access Contemporary Music (ACM). Если эти ...
подробнее
23.02.2022

Anders Koppel - Mulberry Street Symphony

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Дания, США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
Интереснейший и масштабный проект, релиз которого швейцарский лейбл Unit Records назначил на 18 февраля. Но прежде, чем говорить о его создателях, необходимо обратиться к фигуре его главного героя. Якоб Август Рийс (1849-1914) – датский ...
подробнее
17.02.2022

Andy Adamson Quintet - A Coincidence of Cats

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Если кто-то думает, что время музыкантов-самоучек ушло вместе с Армстронгом и Паркером, то он все же не прав. Да, огромное большинство современных джазовых музыкантов сегодня получают консерваторское образование, но есть и исключения. ...
подробнее
19.08.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com