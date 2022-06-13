Cameron Graves - Live from the Seven Spheres

Каких только странных персонажей не знала джазовая история! Вне конкуренции в этом плане, видимо, талантливый музыкант и удивительный мистификатор Сан Ра. Герою этого текста, пианисту и композитору Кэмерону Грейвсу, до «пришельца с планеты Сатурн» пока далеко, но странностей хватает и у него. В том, что с юных лет Кэмерон увлекался, как джазом, так и экстремальным метал-роком, ничего особенного нет, такое бывает среди джазменов, хотя и не часто. Но Грейвс оказался еще и ярым почитателем изданной анонимно в середине прошлого века в США книги The Urantia Book – причудливого переплетения мистики, эзотерики, альтернативных космогонических, религиозных и исторических теорий. По сей день «Книгу Урантии» чтут не слишком многочисленные поклонники, образовавшие своего рода квази-религиозную секту. Вот к их числу и принадлежит Кэмерон Грейвс, отзывающийся об этом фолианте так: «Это духовная книга. Она рассказывает о различных Планетарных Князьях, управляющих каждой планетой в этой солнечной системе и в других системах. Это разум планеты». Я потому уделяю столько внимания этой истории, что Urantia Book оказала огромное влияние не только на частную жизнь Грейвса, но и на его творчество. Все его работы, включая и нынешний альбом Live from the Seven Spheres, связаны с идеями, почерпнутыми из этой книги.
Имя Грейвса получило известность, благодаря участию в лос-анджелесской группе The West Coast Get Down с Камаси Вашигтоном и метал-группе Wicked Wisdom Джады Пинкетт-Смит. Но уже в 2017 году Кэмерон выпускает свой первый альбом Planetary Prince (да-да, в честь того самого Планетарного Князя, управляющего Землей, фигурирующей в его библии под псевдонимом Урантия), а затем, в 2021 году, альбом Seven. Нынешний Live from the Seven Spheres – это концертник, в котором Грейвс и его коллеги по квартету (гитарист Колин Кук, басист Макс Герл и ударник Майк Митчелл) исполняют композиции из первых двух альбомов. Впрочем, сам Кэмерон придает новой работе особое значение: «Это третья часть Троицы. Всегда есть «Семь» и всегда есть «Троица». Во всех галактиках Вселенной, все подчинено Троице, состоящей из Мысли, Любви и Действия. Planetary Prince был Мыслью. Seven был Любовью. Live from the Seven Spheres – это Действие, демонстрирующее Вселенной нашу мощь». М-да, кажется, у покойного Сан Ра есть достойный наследник…
Но оставим в покое «идейную» сторону и обратимся к музыке Кэмерона Грейвса. Сам он называет свою музыку «трэш джаз», но если повнимательнее вслушаться в коктейль из трэш-метал, пост-бопа и полиритмии с легким оттенком афро-кубинских и индийских структурных элементов, то мы с определенным удивлением обнаружим талантливую и весьма убедительную инверсию джаз-рока 70-х: музыки Return To Forever, Mahavishnu Orchestra и Weather Report. И пусть громокипящим извержениям звука в музыке Грейвса и его коллег не хватает элегантности Кориа, глубины МакЛафлина и технической изощренности Завинула с Шортером, но родство его музыки со славными предшественниками очевидно. Одним из первых это уловил легендарный басист Стенли Кларк из первого состава Return To Forever, очень высоко оценивший музыкальные идеи Грейвса и его технику игры. Грейвс и Митчелл играют также в ансамбле Кларка, Грейвс участвовал и в записи одного из последних альбомов Кларка.
Программу же собственного альбома Грейвс построил своеобразно. Четыре из семи треков – это короткие трехминутки, где превалируют металлическая жесткость и напор. Мощный энергетический импульс музыка Live from the Seven Spheres вам, несомненно, обеспечит за счет Red, The Life Carriers и других пьес этой группы. Промежуточные позиции по объему занимают семиминутная Sons of Creation и одиннадцатиминутная Planetary Prince. Вот тут уже у вас появится время перевести дух и по достоинству оценить технику Грейвса на клавишах и гитарную работу Кука. В Planetary Prince вы, возможно, заметите те самые ориентальные оттенки, о которых говорилось выше. Ну, и, наконец, Джомолунгмой в этой программе высится пьеса The End of Corporatism на 23 минуты звучания. Вот тут уже «оттянулись по полной» все музыканты квартета, даже Митчелл разразился продолжительным соло, а Грейвс в своих импровизациях обнаружит и неожиданную тонкость чувств, и явно неплохое знание академической музыки. Вот такой он, этот странный парень Кэмерон Грейвс. Стоит познакомиться. Это неординарный музыкант на сегодняшней джазовой сцене.
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