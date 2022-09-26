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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » A Moving Sound - Starshine

A Moving Sound - Starshine

26.09.2022

A Moving Sound - Starshine

Третий по счету альбом ансамбля из Тайваня A Moving Sound выйдет в конце октября текущего года. Его предшественники, Songs Beyond Words (2006/2020) и Little Universe (2021), в свое время также освщались нашим сайтом, так что здесь нет смысла пересказывать историю уроженки Тайваня Миа Хсе и американца Скотта Прэйри, познакомившихся в США, ставших супругами, переехавших на Тайвань и основавших там A Moving Sound. Лучше сразу приступить к рассказу об альбоме Starshine.

В этом проекте, в отличие от предшественника с тоже «космическим» названием Little Universe, участвовали только тайваньские музыканты (к их числу можно смело отнести и Скотта Прэйри, уже много лет живущего на острове). Как обычно, инструментарий коллектива включает, как «западные», всем нам привычные инструменты, вроде гитар и бас-гитар, так и традиционные жонгруан и эрху. Такой же смешанной по стилистике остается и музыка коллектива, и манера, в которой поет его главная солистка Миа Хсе.

Из десяти композиций альбома большую часть сочинил Прэйри, а две принадлежат перу Миа Хсе. Именно ее композиции (стартовая Harvest Song и Dance of the Eagle) выглядят наиболее близкими к традиционной музыке. Западное влияние чаще прослеживается в песнях Скотта Прэйри. Титульная Starshine – сложный по структуре, многоплановый образчик типичной world music. Howling Wind – лиричная композиция с неожиданным и потому интригующим стремительным финалом. В каких-то вещах просвечивают аналогии с образчиками британского рока: в философичной Meeting in Emptiness вокал Миа напомнил мне Кейт Буш, а The Master Sighs - это такой азиатский парафраз музыки Pink Floyd. Зато Toh de Gong – это уже причудливое сочетание тайваньской традиции с американской музыкой кантри. Я не перечисляю все композиции альбома, но можете поверить, что у каждого трека здесь свое лицо, свой неповторимый образ. Именно поэтому слушать A Moving Sound всегда интересно – в том числе и их последнюю работу.

© & (p) 2022 ARC Music

10 tks / 55 mins

(Mia Hsieh – voc; Scott Prairie - zhong ruan, bass g, gong, voc; Cheng-Chun Wu – perc; Chang-Chin Lo – erhu; | Hua-Jou Hsieh – g, octave 12-string g, zhong ruan, voc, b (tk 10); with guests: Yi-Chen Chang – satar, vi, voc (tk 1); Yulin Deng – voc (tk 8); Si Lele – voc (tk 2); Pei-Chun Wang, Yen-Hua Lee, Shio-Mei – voc (tks 1,8);)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Тайвань
музыкальный стиль
кроссовер


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