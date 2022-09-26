A Moving Sound - Starshine

Чем только не занимался 41-летний уроженец Кэри, Иллинойс Джастин Партилл! Актер. Поэт. Танцовщик. Фермер. Разносчик пиццы. Но прежде всего – музыкант. Партилл окончил колледж Беркли, был басистом, но позже переключился на гитару и ...