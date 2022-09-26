A Moving Sound - Starshine

Третий по счету альбом ансамбля из Тайваня A Moving Sound выйдет в конце октября текущего года. Его предшественники, Songs Beyond Words (2006/2020) и Little Universe (2021), в свое время также освщались нашим сайтом, так что здесь нет смысла пересказывать историю уроженки Тайваня Миа Хсе и американца Скотта Прэйри, познакомившихся в США, ставших супругами, переехавших на Тайвань и основавших там A Moving Sound. Лучше сразу приступить к рассказу об альбоме Starshine.
В этом проекте, в отличие от предшественника с тоже «космическим» названием Little Universe, участвовали только тайваньские музыканты (к их числу можно смело отнести и Скотта Прэйри, уже много лет живущего на острове). Как обычно, инструментарий коллектива включает, как «западные», всем нам привычные инструменты, вроде гитар и бас-гитар, так и традиционные жонгруан и эрху. Такой же смешанной по стилистике остается и музыка коллектива, и манера, в которой поет его главная солистка Миа Хсе.
Из десяти композиций альбома большую часть сочинил Прэйри, а две принадлежат перу Миа Хсе. Именно ее композиции (стартовая Harvest Song и Dance of the Eagle) выглядят наиболее близкими к традиционной музыке. Западное влияние чаще прослеживается в песнях Скотта Прэйри. Титульная Starshine – сложный по структуре, многоплановый образчик типичной world music. Howling Wind – лиричная композиция с неожиданным и потому интригующим стремительным финалом. В каких-то вещах просвечивают аналогии с образчиками британского рока: в философичной Meeting in Emptiness вокал Миа напомнил мне Кейт Буш, а The Master Sighs - это такой азиатский парафраз музыки Pink Floyd. Зато Toh de Gong – это уже причудливое сочетание тайваньской традиции с американской музыкой кантри. Я не перечисляю все композиции альбома, но можете поверить, что у каждого трека здесь свое лицо, свой неповторимый образ. Именно поэтому слушать A Moving Sound всегда интересно – в том числе и их последнюю работу.
Британец Мэтью Херберт (р.1972) – один из крупнейших современных мастеров электронной музыки. С начала 90-х годов он не перестает удивлять публику своими многочисленными и весьма оригинальными проектами. Долгое время работы Херберта ...
Чем только не занимался 41-летний уроженец Кэри, Иллинойс Джастин Партилл! Актер. Поэт. Танцовщик. Фермер. Разносчик пиццы. Но прежде всего – музыкант. Партилл окончил колледж Беркли, был басистом, но позже переключился на гитару и ...
Небольшой независимый лейбл из Бруклина 577 Records продолжает благородную работу по знакомству широкой джазовой аудитории с редкими историческими записями. Понятно, 577 Records не принадлежит к числу гигантов фонографической индустрии, но ...