Harry Skoler - Living in Sound: The Music of Charles Mingus

Кто сказал, что блюз живет только в Чикаго и Пидмонте, да в Дельте и Техасе? В Новой Англии он тоже чувствует себя совсем неплохо. Порукой тому служит, к примеру, творчество гитариста и певца Брукса Янга из города Конкорд, Нью-Хемпшир. За ...