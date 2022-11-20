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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Harry Skoler - Living in Sound: The Music of Charles Mingus

Harry Skoler - Living in Sound: The Music of Charles Mingus

20.11.2022

Harry Skoler - Living in Sound: The Music of Charles Mingus

В 2022 году джазовый мир отпраздновал столетие со дня рождения одного из самых ярких гигантов джаза – басиста и композитора Чарли Мингуса. Ровно в день его рождения, 22 апреля, лейбл Sunnyside Records выпустил посвященный его памяти альбом-трибьют Living in Sound: The Music of Charles Mingus.

Душа и инициатор этого проекта – Харри Сколер, профессор знаменитого колледжа Беркли, музыкальный критик и литератор и, разумеется, действующий музыкант-кларнетист с большой карьерой за плечами. Когда-то, в далеком 1974 году, у себя в Сиракузах, штат Нью-Йорк молодой Харри открыл для себя музыку Мингуса ввышедшем в тот год альбоме мастера Moves. Она произвела на Сколера огромное впечатление, он стал верным поклонником творчества Мингуса, с огромным интересом прочел его автобиографию Beneath the Underdog. Много лет спустя, в 2018 году, Сколер загорелся идеей записать альбом из произведений, исполнявшихся Мингусом, и поделился своей мечтой с саксофонистом Уолтером Смитом III. Последний согласился продюсировать проект и в этом качестве проявил настоящие чудеса. Только посмотрите на состав участников записи, посмотрите каких звезд ему удалось собрать: за фортепьяно Кенни Бэррон, на басу – Крисчен МакБрайд, на трубе играет Николас Пейтон, за ударными – Джонатан Блейк, в одном из треков поет несравненная Джазмейя Хорн, а кроме того был приглашен еще и отменный струнный квартет. Но и это еще не все. Когда была подготовлена программа, Уолтер пригласил для написания аранжировок не менее блистательных мастеров – Дарси Джеймса Аргью, Эмброуза Акинмузира и Фабиана Альмазана. Им была предоставлена абсолютная творческая свобода в работе. К августу 2021 года все было готово, и весь состав участников проекта за два дня записал эту программу.

Результат – перед вами, и оценить большую работу столь яркой команды может каждый, кто услышит Living in Sound: The Music of Charles Mingus. Меня этот результат подкупил с первого же трека, потому что начался альбом с моей любимой пьесы Мингуса (и в этом я не одинок) Goodbye Pork Pie Hat. Великолепно звучит кларнет Сколера в этой вещи, и струнные достойно поддерживают элегически-торжественную атмосферу композиции в аранжировке Альмазана. В Peggy’s Blue Skylight очень хороши Бэррон и, особенно, МакБрайд, которому пришлось выступать как бы в роли самого Мингуса. Он же вместе со Сколером и струнными украсил Duke Ellington’s Sound of Love, пьесу, которую Мингус посвятил своему любимому джазовому композитору. Композицию 1971 года Remember Rockefeller at Attica Мингус, часто откликавшийся на различные события американский жизни, написал по горячим следам бунта заключенных в тюрьме Аттика и поведению губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера в этой связи. Труба Николаса Пейтона и кларнет Харри Сколера мастерски передают нервную и тревожную атмосферу этой пьесы. В Moves Пейтон и Хорн демонстрируют эффектный дуэт трубы и человеческого голоса, а в Invisible Lady очень хорош многоопытный Бэррон. Заканчивается альбом пьесой самого Сколера Underdog, которая выглядит, как подпись автора под его трудом.

Альбом мощный, и я не удивлюсь, если мы увидим его среди номинантов на премию Грэмми, а может быть, он принесет своим создателям и сам Золотой граммофончик.

© & (p) 2022 Sunnyside Records

9 tks / 65 mins

(Harry Skoler – cl; Kenny Barron – p; Christian McBride – b; Johnathan Blake – dr; Jazzmeia Horn – voc; Nicholas Payton – tp; Megan Gould,Tomoto Omura – vi; Karen Waltuch – viola; Noah Hoffeld – cello;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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