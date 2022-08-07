Titi and the Tatus - Titi and the Tatus

Для афро-кубинского джаза дуэт Гонзало Рубалькабы и Эйми Нувиолы – это то же, что дуэт Луиса Армстронга и Эллы Фитцджеральд для джаза афроамериканского. Это классика. Возможно, кому-то такое утверждение покажется слишком смелым, ведь ...