Titi and the Tatus - Titi and the Tatus

К сожалению, присланный нам линк содержал маловато информации, и даже всемогущая Сеть не слишком помогла, поэтому я не знаю, каким образом франко-ангольскому продюсеру Армандо Коксу пришла в голову идея соединить в одном проекте трех бразильских музыкантов из Сан-Паулу с тремя французскими музыкантами из Марселя. Тем не менее, ему это удалось, появился, на один альбом или больше – этого мы пока не знаем, ансамбль Titi and the Tatus, выпустивший очень любопытный одноименный альбом.
К какой стилистике его отнести? С этим сложно. Альбом не очень хочет вписываться в какие-то определенные рамки. Пожалуй, с известной натяжкой можно сказать, что это world music с сильным влиянием электронных ритмов. Под компьютерный бит франко-бразильский ансамбль исполняет музыку, в которой сливаются фольклорные мотивы Бразилии, Франции, Испании… Открывает программу французская мелодия Le Petit bal de la Belle de Mai, которую когда-то сочинил известный автор оперетт Винсент Скотто вместе с Рене Сарвилем: размеренный темп, приятный женский вокал, но в вариант Titi and the Tatus вплетена еще и португалоязычная версия, придающая всей композиции неожиданный оттенок. Caboclos et Marins – это прямое соединение двух народных песен – бразильской Caboclos и французской Brave marin, и тоже очень удачное! La Carmen Francesinha с мужским и женским вокалом начинается с типичных афро-бразильских ритмов, чтобы затем перейти в хорошо известную арию Кармен из оперы Бизе. На редкость органично соединились в Oxagian y Mi Querida традиционная бразильская песня с песней испанских евреев-сефардов, а следующим номером музыканты поставили уже традиционную песню андалузских мавров Lamma Bada del Amor, наделив ее в своей версии тяжелым, почти роковым ритмом. А еще в программе нашлось место и лиричной корсиканской народной песне Ciucciarella Paulista, и традиционной испанской La Tarara Chula на стихи Федерико Гарсиа Лорки, и единственной авторской композиции участника проекта Гуги Стретера Toada de La St Jean…
Средиземноморье и бразильская глубинка в исполнении Titi and the Tatus сумели заговорить на общем языке музыки. Особенно хочется отметить в этой связи Кристину Розмини, певицу-шансонье и актрису, а также вибрафониста и также вокалиста Гугу Стретера. Впрочем, все участники, как с бразильской, так и с французской стороны, оказались на уровне. Альбом, повторюсь, вышел очень интересным.
© & (p) 2022
8 tks / 47 mins
(Christina Rosmini – voc; Guga Stroeter – vibe, voc; Laurent Pernice – b; Pepe Cisneros – keyb;, Jeremy Demesmaeker – perc, fl, ss; San Issobe - computer sound design; with Dino Barioni – g, viola caipira;)
Линк предоставил Brasil Calling
Леонид АУСКЕРН