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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Marc van Vugt - The Lonely Coyote

Marc van Vugt - The Lonely Coyote

01.02.2023

Marc van Vugt - The Lonely Coyote

Впервые слушаю сольный альбом голландского гитариста Марка ван Вугта. До сих пор нашим читателям и мне были знакомы только его совместные работы с певицей и пианисткой Инеке ван Доорн. Впрочем, Инеке также участвовала в создании вышедшего в ноябре 2022 года The Lonely Coyote, став со-продюсером проекта вместе с Марком. Но сам альбом все же в полной мере детище самого ван Вугта. На обложке альбома помимо названия есть еще и подзаголовок: Guitar Tales. Перевести эту фразу с английского можно двояко: «Гитарные рассказы» и «Рассказы о гитарах». В данном случае и тот, и другой вариант будут правильными.

Во всех тринадцати треках альбома звучит только акустические гитары Марка ван Вугта. Именно так. Мне еще никогда не приходилось в технических данных альбома указывать не просто инструменты, на которых играет музыкант, но еще и модели инструмента. Здесь это необходимо было сделать. Во-первых, сам Марк тщательно перечислил все гитары, на которых он играет в каждом треке, а во-вторых, в собственноручных liner notes альбома почти каждому из инструментов посвятил особый рассказ, так что, это действительно «Рассказы о гитарах».

Но каждый трек, это еще и история, которой делится с нами Марк ван Вугт. Так, например, альбом и соответствующий трек обязаны своим названием встрече с койотом, которого увидел Марк в 2007 году в окрестностях Сан-Диего в Калифорнии. Bali Rain – это воспоминание о депрессивном многодневном дожде, преследовавшем Марка и Инеке в 2011 году, когда они отдыхали на этом индонезийском острове. В Chorineke ван Вугт отразил и любовь к Инеке, и любовь к бразильской музыке шоро, в духе которой он сочинил эту тему. Стартовая композиция Bengggg! посвящена выдающемуся гитаристу Пэту Мэтини, и это пьеса с самым оригинальным саундом: здесь помимо 12-струнной гитары Марк использует звучание подготовленной гитарной цитры.

Я искренне рекомендую всем любителям гитарной музыки и практикующим гитаристам послушать этот альбом большого мастера, духовного ученика Пэта Мэтини и Ральфа Таунера и почитать его комментарии к каждой пьесе – это будет и полезно, и интересно!

(p) 2022 Baixim records

℗ & © 2022 van Vugt / van Doorn

13 tks / 43 mins

(Marc van Vugt – ac.g (Guild F512 1978 twelve-string guitar (1, 10, 11); Lowden 2011 baritone steel string guitar (2); Mariano Conde 2011 nylon string guitar (3, 9); Martin 000-21 1946 steel string guitar (4, 7, 8, 11, 12); Levin 325 1960 acoustic archtop guitar (5); Lowden O32 1990 steel string (6, 11); Tacoma P1 Papoose 1998 six-string alto guitar (11, 13);
Guild B4CE 1993 acoustic bass guitar (11); Prepared harp zither (1);)

Линк предоставил Marc van Vugt

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды
музыкальный стиль
современный джаз


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