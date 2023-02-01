Marc van Vugt - The Lonely Coyote

Название этого альбома напоминает рецепт некоего блюда с перечислением ингредиентов. Надо сказать, приготовившие его мастера точны в своих обещаниях: потребитель найдет здесь и Noir, и Dark (хотя разница между этими дефинициями столь же тонка, как и ...