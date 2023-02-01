Marc van Vugt - The Lonely Coyote

Впервые слушаю сольный альбом голландского гитариста Марка ван Вугта. До сих пор нашим читателям и мне были знакомы только его совместные работы с певицей и пианисткой Инеке ван Доорн. Впрочем, Инеке также участвовала в создании вышедшего в ноябре 2022 года The Lonely Coyote, став со-продюсером проекта вместе с Марком. Но сам альбом все же в полной мере детище самого ван Вугта. На обложке альбома помимо названия есть еще и подзаголовок: Guitar Tales. Перевести эту фразу с английского можно двояко: «Гитарные рассказы» и «Рассказы о гитарах». В данном случае и тот, и другой вариант будут правильными.
Во всех тринадцати треках альбома звучит только акустические гитары Марка ван Вугта. Именно так. Мне еще никогда не приходилось в технических данных альбома указывать не просто инструменты, на которых играет музыкант, но еще и модели инструмента. Здесь это необходимо было сделать. Во-первых, сам Марк тщательно перечислил все гитары, на которых он играет в каждом треке, а во-вторых, в собственноручных liner notes альбома почти каждому из инструментов посвятил особый рассказ, так что, это действительно «Рассказы о гитарах».
Но каждый трек, это еще и история, которой делится с нами Марк ван Вугт. Так, например, альбом и соответствующий трек обязаны своим названием встрече с койотом, которого увидел Марк в 2007 году в окрестностях Сан-Диего в Калифорнии. Bali Rain – это воспоминание о депрессивном многодневном дожде, преследовавшем Марка и Инеке в 2011 году, когда они отдыхали на этом индонезийском острове. В Chorineke ван Вугт отразил и любовь к Инеке, и любовь к бразильской музыке шоро, в духе которой он сочинил эту тему. Стартовая композиция Bengggg! посвящена выдающемуся гитаристу Пэту Мэтини, и это пьеса с самым оригинальным саундом: здесь помимо 12-струнной гитары Марк использует звучание подготовленной гитарной цитры.
Я искренне рекомендую всем любителям гитарной музыки и практикующим гитаристам послушать этот альбом большого мастера, духовного ученика Пэта Мэтини и Ральфа Таунера и почитать его комментарии к каждой пьесе – это будет и полезно, и интересно!
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