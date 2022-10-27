Leandro Ragusa & Quinteto Metropolitano de Vientos - Eolia, en vivo
27.10.2022
У большинства любителей музыки название инструмента «бандонеон» немедленно ассоциируется с двумя понятиями: «Аргентина» и «танго». Бандонеонист и композитор Леандро Рагуза действительно из Аргентины и действительно много работает именно с музыкой танго. Уроженец Буэнос-Айреса, Леандро живет в настоящее время «на два дома»: и в Байресе, и в Нью-Йорке. Альбом Hibrid Tango, записанный им с ансамблем Tanguetto, был номинирован в 2018 году на премию Latin Grammy. В 2021 году он основал в Нью-Йорке квартет Underground Tango Ensemble, есть у него и немало других проектов и альбомов (более двенадцати), так или иначе связанных с темой танго. Рагуза кроме того – активнейший популяризатор танго и в Штатах, и по всему миру, а также педагог, рассказывающий своим студентам об истории танго в Университете танго в Буэнос-Айресе. Представляемый нами сегодня альбом Eolia, en vivo, который поступает в продажу в ноябре, также не обошелся без танго, но главный акцент этого проекта несколько иной.
28 августа 2022 года в зале La Usina del Arte в Буэнос-Айресе Леандро Рагуза и чилийский духовой квинтет Quinteto Metropolitano de Vientos исполняли подготовленную Леандро и состоящую, за одним исключением, из его музыки программу Eolia, названную в честь древнегреческого региона, находившегося под покровительством бога ветров Эола. Зрители могли насладиться в тот вечер сочетанием звука бандонеона с воздушным, не зря был помянут бог Эол, саундом партнеров Леандро, уже заслужившего признание на родине и за ее пределами камерного ансамбля, существующего с 2016 года и играющего в составе гобой - кларнет – фагот – флейта – валторна. Этот концерт был записан и составил альбом Eolia, en vivo.
Практически половину программы заняло большое сочинение Рагузы Suite del viento в четырех частях, посвященное автором своему отцу. Исполнены были и другие произведения Леандро: Cartuchín, Tema de Cata (посвящение двум сыновьям композитора), Eraserhead (оригинальная пьеса, навеянная творчеством режиссера Дэвида Линча) и Río Negro, где интонации танго прозвучали в полный голос. Кроме того, музыканты исполнили в аранжировке Рагузы композицию Ojos Negros известного аргентинского бандонеониста и композитора Висенте Греко (1888-1924). Конечно, танго нуэво красной нитью проходило через всю программу, но в целом альбом я бы отнес к очень изящному и глубокому варианту камерной академической музыки, где было немало весьма ярких моментов. Мне очень запомнилась вторая часть сюиты Рагузы под названием Annes lumieres, этакая супер-камерная музыка камерного ансамбля. Начинается она продолжительным соло фагота, потом к нему подключается кларнет, и лишь ближе к концу звучит весь ансамбль. Очень трогательно выглядит и Tema de Cata, где вначале бандонеон играет соло, затем начинают звучать кларнет и флейта, а потом и все остальные инструменты. Надо сказать, композитор Рагуза здесь ограничил Рагузу-исполнителя. Бандонеон отнюдь не солирует постоянно, а внимательно слушает своих партнеров и только задает необходимые импульсы в нужный момент. Ojos Negros чилийцы играли вообще практически без участия Рагузы. Зрители тепло воспринимали исполняемую музыку, и я их понимаю – это было действительно очень красиво!
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