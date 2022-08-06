Johnny Steele - The Game

Шахматы, как известно, соединяют в себе искусство, спорт и науку. Многие известные шахматисты были не чужды и других видов искусств, в том числе музыки. Гроссмейстер Тайманов был первоклассным пианистом академического стиля, а, скажем, чемпион мира Смыслов очень прилично пел. Среди известных музыкантов бывали и сильные шахматисты, например, Святослав Рихтер. Ну, а на сцене спортивная, в первую очередь, составляющая шахмат вместе с любовной интригой и политикой, впервые была отражена в знаменитом мюзикле Chess(1984), написанном бывшим участником шведской группы АВВА Бьерном Ульвеусом на либретто Тима Райса, соавтора Jesus Christ Superstar. А вот в джазе мне впервые довелось встретиться с шахматной тематикой в новом альбоме молодого американского барабанщика и композитора Джонни Стила, который он назвал The Game.
Несмотря на молодость (Джонни всего лишь 21 год), этот музыкант, который родился в Мэриленде, рос в Калифорнии, а сейчас живет в Нью-Йорке, уже опытный профессионал. Стил учился у самого Уинтона Марсалиса, а на сцену выходил и с Джоном Фэддисом, и с Иммануилом Уилкинсом, и с Мэттью Уитекером. Ковидный локдаун, заперший всех музыкантов в своих домах, больно ударил и по Джонни. Но во время карантина его подруга научила Стила играть в шахматы. Древняя и мудрая игра очаровала Джонни и, неожиданно для себя, он обнаружил немало сходства у шахмат и джаза – в первую очередь в искусстве импровизации. Комбинационный талант, умение не просто просчитать много ходов вперед, а озарение, инстинктивный подход к поиску наилучшего продолжения – тут Джонни Стил увидел совпадение с импровизационным чутьем, которое демонстрируют джазмены, играя в ансамбле. Не уверен, что Джонни знакомы эти имена, но ему, похоже, более близок стиль игры таких чемпионов, как Капабланка, Таль или Фишер, чем Петросяна или Карпова. Так или иначе, знакомство с шахматами стало толчком к написанию музыки, которую он посвятил людям, чьи подходы в музыкальном творчестве были близки ходу мышления вышеуказанных мастеров шахмат. Так родился альбом The Game. Джонни сочинял, имея ввиду конкретных музыкантов, хорошо ему знакомых. С ними он и записал альбом: это тенор-саксофонист Крис Биттнер, пианист Эстебан Кастро и басист Коул Дэвис. Как видите, этот квартет представляет собой классическое джазовое фортепьянное трио плюс солирующий саксофон.
В альбом вошло двенадцать треков. Правда, собственно музыкальных пьес тут ровно половина, вторую половину составляют размещенные между ними короткие интерлюдии, в которых Джонни Стил высказывает свои соображения о ментальной близости процессов в мозгу музыканта-импровизатора и шахматиста. В общем, структура необычная, как и содержание альбома. Названия таких композиций, как Lennon's Aggression, Dylan's Dream или Bowie говорят сами за себя. В чисто музыкальном плане The Game – интересный образчик современного джаза с большим количеством сольных партий, в том числе и самого Стила, и хорошим взаимодействием партнеров. Можно сказать, «Игра» удалась!
© & (p) 2022 Next Level (Outside in Music)
12 tks / 42 mins
(Chris Bittner – ts; Esteban Castro - p; Cole Davis – b; Johnny Steele – dr;)
Линк предоставил Simeon Davis, Outside in Music
Леонид АУСКЕРН