Norbert Stein Pata Polaris - Heartland

Басист, композитор и аранжировщик Джо Поликастро родился в Цинцинатти, здесь получил бакалавра музыки в местном университете, но вот магистром Джо стал уже в Чикаго, и именно с Городом Ветров, после недолгой работы в Германии, связаны ...