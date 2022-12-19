Norbert Stein Pata Polaris - Heartland

Предыдущий альбом немецкого саксофониста и композитора Норберта Штайна, яркого представителя современного джазового авангарда, придумавшего для своей музыки специальный термин пата-музыка (по аналогии с героем французского писателя конца ХIХ века Альфреда Жарри доктором Фаустроллем, придумавшим пата-физику – науку, не признающую никакой общепринятой логики и никаких канонов), выходил пять лет назад под названием Norbert Stein Pata Messengers - We Are. О той работе, как и целом ряде более ранних альбомов Штайна, можно прочесть на нашем сайте. Пять лет – срок большой. Несмотря на отсутствие новых записей, этот период был для Штайна заполнен работой несколько иного характера. В период с 2017 по 2022 год у него вышло пять книг посвященных музыкальному творчеству и принципам пата-музыки. Занимался он и иными проектами.
Но вот, в июне текущего года в одной из кельнских студий был записан и несколько позже издан долгожданный, уже 25-й по счету альбом Штайна. На этот раз на обложке значится: Norbert Stein Pata On The Cadillac – Heartland. Я философски отношусь к переменам в названиях проектов Норберта: были и Pata Messengers, и Pata Generators, и Pata On The Cadillac и так далее, сейчас - Pata On The Cadillac. Гораздо интереснее то, что находится под этой бело-голубой обложкой с повисшим в воздухе ныряльщиком. Heartland записан в формате трио. К играющему на привычном для себя тенор-саксофоне Норберту Штайну присоединились Николао Валиенси (эуфониум) и Михаэль Хейпель (флейты). Оба музыканта – давние партнеры Штайна, но всех троих вместе, если я не ошибаюсь, последний раз довелось слышать очень давно, на альбоме Silent Sitting Bulls (2010). При этом в той работе был задействован и ударник. На сей раз Штайн отказался от ударных, Heartland – это чисто музыка для духовых инструментов.
Есть соблазн определить играющего на басовой тубе эуфониум Валиенси, как басиста, но это будет только полу-правдой. Не забывайте, что мы имеем дело с не признающей традиционной логики пата-музыкой. А потому общий саунд здесь складывается из затейливо переплетающихся линий и тенор-саксофона, и эуфониума, и флейт (правда, не во всех треках). Это, конечно же, джаз свободной формы, но с не меньшими основаниями музыку трио можно считать и современной академической музыкой (стартовая Ins Offene (Into The Open) – чем не мини-симфония!). Манифестом же фри-джаза, да еще и с толикой музыкального юмора, в этой программе я назвал бы Mr. Ping & Mrs. Pong. Порой, как, например, в титульной композиции, Штайн начинает с очень простой незатейливой мелодии, которая в развитии изменяется столь радикально, что к финалу мы слышим уже нечто совсем иное. Как всегда безупречному тенор-саксофону лидера достойную пару составил эуфониум Валиенси, получивший в этом проекте очень много пространства. А игра этих инструментов в унисон становится украшением, скажем, такой пьесы, как Lover In Limbo. Так что, пять лет спустя, соскучившиеся по пата-музыке любители авангардного джаза, могут услышать ее создателя в отличной форме и во всеоружии свежих креативных идей.
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