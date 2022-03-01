The Tyler Mitchell Octet - Sun Ra’s Journey Featuring Marshall Allen

Блистательный мистификатор и талантливый музыкант, «пришелец с планеты Сатурн» Сан Ра оставил яркий след в истории джаза. Помимо внешней экстравагантности выступлений его Sun Ra Arkestra, состав, выстроенный Сан Ра отличался еще и необычной, запоминающейся стилистикой: причудливая смесь хард-бопа и фри-джаза, да еще (в определенный период) с реверансами в сторону фьюжн. Ансамбль этот сохранился и после смерти Сан Ра в 1993 году, с тех пор его возглавляет Маршалл Аллен. Этот альт-саксофонист с явным тяготением к фри-джазу присоединился к Сан Ра в 1958 году, стал вскоре бессменным лидером секции духовых и правой рукой лидера. Сегодня он по-прежнему в строю, несмотря на более, чем почтенный возраст (родился Аллен… в 1924 году!). Другой участник Sun Ra Arkestra середины 80-х годов, басист из Чикаго Тайлер Митчелл, принимал участие в записи двух альбомов ансамбля еще при жизни Сан Ра.
А в наши дни Митчелл возглавил октет музыкантов, с которым, при участии Маршалла Аллена, он выступил в нью-йоркском клубе Smalls с программой, посвященной музыке Сан Ра под названием Sun Ra’s Journey. Это выступление и превратилось при содействии лейбла Cellar Music и организации SmallsLIVE Foundation, основанной в 2018 году пианистом и владельцем клуба Спайком Вильнером в представляемый нами альбом. Этот альбом стал первым в специальной серии SmallsLIVE Masters Series, ставящей целью увековечивать музыку ныне живущих легендарных джазменов. Маршалл Аллен и музыка Sun Ra Arkestra как нельзя лучше подошли для дебютного релиза этой серии.
Большинство композиций альбома – это, естественно, музыка Сан Ра, но есть здесь и пьесы Монка (например, Skippy), и музыка одной из участниц октета, саксофонистки Николетты Манцини. Лидер ансамбля Тайлер Митчелл давно мечтал исполнить музыку Сан Ра в аранжировке для небольшого состава и непременно с участием Маршалла Аллена. Надо сказать, что в октет вошли и еще двое бывших участников Sun Ra Arkestra, пианист Фарид Бэррон и ударник Уэйн Смит. Так что, в распоряжении Митчелла оказалась мощная (и с элементами аутентичности) ритм-секция и не менее крепкая линия духовых в три саксофона (включая 97-летнего Аллена) и трубу (выходец с Багам Гиветон Гелин). Думаю, ценители музыки Сан Ра (а таких, уверен, немало) с энтузиазмом воспримут этот проект, а прочим наверняка будет просто интересно…
© & (p) 2022 Cellar Music + SmallsLIVE Masters Series
12 tks / 55 mins
(Tyler Mitchell – b; Marshall Allen, Nicoletta Manzini – as; Chris Hemingway – ts; Giveton Gelin – tp; Farid Barron – p; Wayne Smith – dr; Ron McBee, Elson Nacimento – perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
P.S. Только что получил известие, что релиз этого альбома, намеченный на середину марта, переносится на начало 2023 года...