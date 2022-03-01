The Tyler Mitchell Octet - Sun Ra’s Journey Featuring Marshall Allen

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

The Tyler Mitchell Octet - Sun Ra’s Journey Featuring Marshall Allen

01.03.2022

The Tyler Mitchell Octet - Sun Ra’s Journey Featuring Marshall Allen
Блистательный мистификатор и талантливый музыкант, «пришелец с планеты Сатурн» Сан Ра оставил яркий след в истории джаза. Помимо внешней экстравагантности выступлений его Sun Ra Arkestra, состав, выстроенный Сан Ра отличался еще и необычной, запоминающейся стилистикой: причудливая смесь хард-бопа и фри-джаза, да еще (в определенный период) с реверансами в сторону фьюжн. Ансамбль этот сохранился и после смерти Сан Ра в 1993 году, с тех пор его возглавляет Маршалл Аллен. Этот альт-саксофонист с явным тяготением к фри-джазу присоединился к Сан Ра в 1958 году, стал вскоре бессменным лидером секции духовых и правой рукой лидера. Сегодня он по-прежнему в строю, несмотря на более, чем почтенный возраст (родился Аллен… в 1924 году!). Другой участник Sun Ra Arkestra середины 80-х годов, басист из Чикаго Тайлер Митчелл, принимал участие в записи двух альбомов ансамбля еще при жизни Сан Ра.

А в наши дни Митчелл возглавил октет музыкантов, с которым, при участии Маршалла Аллена, он выступил в нью-йоркском клубе Smalls с программой, посвященной музыке Сан Ра под названием Sun Ra’s Journey. Это выступление и превратилось при содействии лейбла Cellar Music и организации SmallsLIVE Foundation, основанной в 2018 году пианистом и владельцем клуба Спайком Вильнером в представляемый нами альбом. Этот альбом стал первым в специальной серии SmallsLIVE Masters Series, ставящей целью увековечивать музыку ныне живущих легендарных джазменов. Маршалл Аллен и музыка Sun Ra Arkestra как нельзя лучше подошли для дебютного релиза этой серии.

Большинство композиций альбома – это, естественно, музыка Сан Ра, но есть здесь и пьесы Монка (например, Skippy), и музыка одной из участниц октета, саксофонистки Николетты Манцини. Лидер ансамбля Тайлер Митчелл давно мечтал исполнить музыку Сан Ра в аранжировке для небольшого состава и непременно с участием Маршалла Аллена. Надо сказать, что в октет вошли и еще двое бывших участников Sun Ra Arkestra, пианист Фарид Бэррон и ударник Уэйн Смит. Так что, в распоряжении Митчелла оказалась мощная (и с элементами аутентичности) ритм-секция и не менее крепкая линия духовых в три саксофона (включая 97-летнего Аллена) и трубу (выходец с Багам Гиветон Гелин). Думаю, ценители музыки Сан Ра (а таких, уверен, немало) с энтузиазмом воспримут этот проект, а прочим наверняка будет просто интересно…

© & (p) 2022 Cellar Music + SmallsLIVE Masters Series

12 tks / 55 mins

(Tyler Mitchell – b; Marshall Allen, Nicoletta Manzini – as; Chris Hemingway – ts; Giveton Gelin – tp; Farid Barron – p; Wayne Smith – dr; Ron McBee, Elson Nacimento – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН

P.S. Только что получил известие, что релиз этого альбома, намеченный на середину марта, переносится на начало 2023 года...


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Багамские острова
музыкальный стиль
авангард, хард-боп


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

DLÙ - Moch

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания
  • музыкальный стиль: кельтская музыка
В 2017 году впервые на нашем сайте появился изданный ARC Music альбом гэльской музыки, дебютный проект певицы и композитора Мэри Энн Кеннеди An Dàn. Пять лет спустя уже сама Кеннеди своими liner notes напутствует выход Moch, дебютного ...
подробнее
25.02.2022

Don Macdonald - Shifting Sands

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: фьюжн
Канадский музыкант Дон Макдональд впервые гостит на страницах нашего сайта, поэтому сначала немного о нем самом. Дон Макдональд (р.1966) живе в городе Нельсон в Британской Колумбии. Более всего он известен как композитор, который пишет ...
подробнее
21.11.2021

Dusan Jevtovic No Answer Project - Live In Barcelona

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Испания, Сербия
  • музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
Впервые проект Душана Евтовича No Answer заявил о себе одноименным альбомом в 2017 году. Все три участника проекта входят в круг музыкантов MoonJune Records и чаще или реже записывались на этом лейбле. Именно благодаря шефу нью-йоркского ...
подробнее
03.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com