Nancy Goudinaki - What I was for you - re•think

Необычный инструмент в руках Нэнси Гудинаки, американской гитаристки и вокалистки греческого происхождения, называется Moov Travel Guitar. Это портативная складная гитара, длина которой в сложенном виде не превышает 70 сантиметров. На этом инструменте Нэнси в своем альбоме What I was for you - re·think исполняет титульную композицию. Впрочем, у слушателя есть возможность сравнить две версии этой пьесы – вторую, как и все остальные композиции альбома, Гудинаки играет на классической гитаре.
Уже в восемь лет Нэнси поняла, что она хочет быть музыкантом и начала осваивать гитару. Позже она получила степени бакалавра, а затем и магистра в сфере игры на классической гитаре. Кроме того она имеет диплом бакалавра по музыкологии и сценическому искусству. Но ее неплохо знают и в джазовом мире Нью-Йорка и Филадельфии под ником Нэнси Джи (Nancy G), Со своим трио она выступала в целом ряде ведущих джазовых клубов Большого Яблока. Текущий год знаменует для Нэнси выпуск ее первого большого альбома What I was for you - re·think, по поводу которого она говорит так: «После долгих музыкальных странствий и опыта работы в разных стилях, как певец / композитор / гитарист, этим альбомом я возвращаюсь к своим истокам, к тому, с чего начинала, к классической гитаре.»
И программу альбома Нэнси строит так, чтобы слушатель постепенно, не торопясь, входил в мир ее музыки. Открывают альбом две известные в мире классической гитары пьесы: La Catedral Агустина Барриоса и Fuoco Ролана Диенса. Мастерство гитаристки, чистоту и виртуозность ее исполнения можно оценить по этим двум трекам. А потом сразу следуют две собственные композиции Гудинаки: титульная, где саунд ее классической гитары подкрашен саксофоном, и Nereids, сочиненная вместе с бас-гитаристом Ричи Гудсом, играющим с Нэнси дуэтом в этой пьесе. Потом можно отметить почти фолковый вокал Гудинаки в программной композиции Feel Alive и экскурс в ьразильскую музыку с пьесой Баден Пауэлла Berimbau. Feel Alive я назвал бы лучшей композицией альбома, но для самой Нэнси важнее другая ее пьеса: Ariadne’s Lullaby, нежная колыбельная, посвященная любимой племяннице артистки. Гульканье малышки тоже стало составной частью этой композиции. Для меня эта пьеса важна другим: она лучше всего передает ощущение покоя, тепла и радости, присущего альбому в целом. В этом качестве я и рекомендую его нашим читателям.
© & (p) 2022 Nancy Goudinaki
10 tks / 37 mins
(Nancy Goudinaki - nylon string g all tracks except, MOOV travel g (10), voc (tks 1, 5); JD Allen – ts (tk 3); Richie Goods – el.b. (tk 4); Devo D. - backup voc (tks 1,5);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН