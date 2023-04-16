Leib - Mother Hologram/Sister Anagram

Я не просматривал весь каталог уже знакомого нашим читателям аргентинского авангардного лейбла Numeral из Ла-Платы, но по тем линкам, которые шеф лейбла Матиас Формика присылал нам, до сих пор работ европейских музыкантов не встречалось. И вот на сей раз аргентинский лейбл знакомит нас с молодым швейцарским трио Leib.
Трио молодо не только по времени своего существования: оно образовалось в столичном Берне в 2019 году, но и по возрасту его участников. В этом ансамбле объединились местный гитарист Сирил Феррари (р.1995) и двое музыкантов из Арау – ударник Лукас Бринер и кларнетист Кевин Зоммер, ровесники, оба 1991 года рождения. Согласитесь, для джаза это действительно молодость.
Все трое швейцарцев увлечены свободной импровизационной музыкой, для всех троих Leib – не единственный проект, у всех есть уже опыт работы в сфере экспериментальной музыки и авангардного джаза. Первую совместную работу, названную именем трио, они выпустили в 2020 году, а Mother Hologram/Sister Anagram – их второй альбом. Надо сказать, состав инструментов трио не то чтобы уникальный, но и не совсем обычный: сочетание «кларнет-гитара-ударные» встретишь не часто. Впрочем, в той сфере музыки, которой занимаются эти парни, ничего канонического не бывает в принципе, да вдобавок музыканты Leib делают все, чтобы изменить при необходимости голоса своих инструментов до неузнаваемости с помощью разнообразных электронных «примочек».
Двойное название альбома объясняется характером программы. Sister Anagram – это первые пять треков, сравнительно небольших по объему. Музыканты словно демонстрируют различные возможности в поисках своего саунда. Иногда это спокойные минималистские дроны, типа Chanson Sinus, иногда - причудливые нойзовые конструкции (Punkt, All BIrds Are Cowards), а порой и жесткие механистичные структуры с привкусом рока (Sister Anagram и, особенно, Force Mécanique). Совсем иначе выглядит шестой трек: Mother Hologram. Оперируя литературными терминами, после серии рассказов, музыканты перешли к крупным формам и выдали большой роман, но, не изменяя авангардной стилистике. Mother Hologram – почти двадцатиминутное буйство импровизационных красок, которое производит сильное впечатление. Возможно, тут сказывается мое индивидуальное пристрастие к таким объемным композициям, но, в любом случае, Leib – эффектное явление в новой волне швейцарского авангарда, с этим, думаю, согласится всякий слушатель этого альбома.
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