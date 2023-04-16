Leib - Mother Hologram/Sister Anagram

С эфиопской вокалисткой Минешу мы впервые знакомили наших читателей в 2018 году. То был четвертый в ее дискографии альбом Daa Dee. В обзоре той работы можно найти информацию о самой певице и ее творческом пути, поэтому сейчас нет смысла повторяться ...