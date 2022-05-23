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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Tord Gustavsen Trio - Opening

Tord Gustavsen Trio - Opening

23.05.2022

Tord Gustavsen Trio - Opening
Этот релиз можно считать характерным образцом продукции ECM Records. Тут есть все, что стереотипы связывают с прославленным лейблом из Мюнхена. И минималистски-невнятная, типично ECM-овская обложка, и скандинавские (в данном случае – норвежские) музыканты, которых шеф лейбла Манфред Айхер привечает особо: понятие «холодный нордический джаз» родилось во многом благодаря многочисленным записям скандинавов на ECM, и записывался альбом в отличающемся отменной акустикой концертном зале Auditorio Stelio Molo в швейцарском Лугано (не первый раз в практике ЕСМ), и продюсером проекта выступал сам Айхер. Наконец, Торд Густавсен и его трио создают саунд, который идеально соответствует броскому девизу лейбла, когда-то придуманному журналистом, чье имя так и затерялось в истории: «Самый красивый звук после тишины».

При этом трио Густавсена сотрудничает с ЕСМ уже почти двадцать лет. Первый его альбом Changing Places был выпущен в Мюнхене еще в 2003 году. Тот проект был очень успешен, хотя и далек от ЕСМ-овских стандартов, но некая общая химия уже связала творческие поиски норвежского пианиста и принципы издательской политики немецкого продюсера: с тех пор они не расстаются, и представляемый нами Opening – уже девятый альбом Густавсена на ЕСМ. Предыдущий, The Other Side, был издан в 2018 году и тоже в формате трио. Надо сказать, что за все эти годы в составе трио менялись только басисты: ударник Ярле Веспестад постоянно работает с Тордом Густавсеном с момента основания трио. А вот басист в Opening в очередной раз новый – это Стейнар Ракнес, опытный музыкант, работавший с Кориа, Майклом Брекером, МакФеррином и многими скандинавскими мастерами. Забавно, что все трое участников ансамбля учились в консерватории Тронхейма. Правда, Веспестад постарше (он родился в 1966 году) и учился он раньше, а вот Густавсен (р.1970) и Ракнес (р.1975) пересекались в стенах этого учебного заведения, только Торд появился здесь уже с дипломом бакалавра по психологии, полученном в университете Осло.

Но вот играть на фортепьяно, сочинять музыку и импровизировать он начал с раннего детства, возможно, вдохновленный суровой красотой пейзажей сельских районов страны, где он рос и, несомненно, духовной музыкой, которую он играл в местной церкви. Видимо тогда же полюбил он и фольклорную музыку Скандинавии, которая стала постоянной частью зрелых работ пианиста. Присутствует она и в Opening: пьесу Findings трио заканчивает инструментальной версией шведской народной песни Visa från Rättvik, а финальными треками программы Густавсен сделал джазовые версии основанных на фольклоре сочинений двух норвежских академических композиторов. Но основа альбома – это собственная музыка Торда Густавсена, в которой автор оставляет широкое поле для импровизации. Нерв этой музыки – постоянные диалоги Густавсена и Ракнеса, в которых Веспестад выступает чаще всего в роли тонкого, внешне почти незаметного модератора. Торд, кажется, едва прикасается к клавишам, у него субтильное, «женское» туше и играет он с многочисленными паузами, словно давая прочувствовать слушателю каждый звук и оценить ту самую тишину (помните девиз ЕСМ?) между ними. Новичок Ракнес прекрасно адаптировался к этой манере игры лидера. Его инструмент чутко отзывается на фразы фортепьяно, но может и сам вести и развивать мелодию пьесы (мелодия присутствует в музыке Густавсена неизменно, фри-джазовый хаос ему чужд). Такие пьесы, как Shepherd Song, Stream или Ritual мне кажутся лучшими образцами их взаимодействия. Но есть в альбоме и такая композиция, как Helensburgh Tango, где точно также неторопливо, скупо по выразительным средствам, но методично и последовательно музыканты препарируют популярную танцевальную тему, которую в их версии не опознал бы и Пьяццола.

… Восприятие музыки, среди прочего, можно делить и по времени суток. Opening – вечерняя музыка. Ее хорошо слушать, когда сгущаются сумерки и, на мой вкус, - в одиночестве. Чтобы почувствовать ее красоту вам просто необходимо отрешиться (ненадолго, всего чуть больше академического часа) от всех дел и забот, от всех внешних раздражителей. Думаю, это усилие будет вознаграждено.



© & (p) 2022 ECM Records

12 tks / 49 mins

(Tord Gustavsen – p; Steinar Raknes – b; electronics; Jarle Vespestad – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/tord-gustavsen-trio-opening/)


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Норвегия
музыкальный стиль
современный джаз


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