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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Fabrizio Piepoli - Maresia

Fabrizio Piepoli - Maresia

07.10.2022

Fabrizio Piepoli - Maresia

Пару лет назад Джузеппе Бортоне и его агентство Zero Nove Nove уже представляли для наших читателей творчество певицы с юга Италии, из Апулии, Марии Мазотты (альбом Amoreamaro). Сегодня – новый гость от Джузеппе и тоже из Апулии: певец, композитор и мультиинструменталист из Бари Фабрицио Пьеполи. Его альбом Maresia одновременно стал первым релизом в каталоге организованного Бортоне лейбла: Zero Nove Nove Records.

Пьеполи – опытный мастер, начинавший свою карьеру еще в 80-е годы прошлого века в стилистике new-wave, но со временем основой его творческих интересов стал фольклор, причем, как местный – различных уголков родной Апулии, так и в целом средиземноморский, музыка разных народов, живущих на всем побережье этого региона. Фабрицио – обладатель редкостного голоса. Диапазон вокальных возможностей позволяет его тенору опускаться до баритонового регистра и подниматься чуть ли не до меццо-сопрано. Чисто технически он часто использует и приемы классического мелизматического пения, и современные электронные эффекты, в частности, технику лупинга. Пение в сольных проектах Пьеполи сопровождает игрой на классической гитаре, а также целом ряде традиционных инструментов разных народов, щипковых и ударных – от известной еще со времен барокко, а ныне популярной на Юге Италии chitarra battente, разновидности гитары с пятью двойными струнами, и до арабского уда, тюркского саза и так далее. Все это разнообразие инструментальных и вокальных красок вы можете услышать в альбоме Maresia.

Этого слова нет в итальянском языке. Оно пришло из португальского, где так называют испаряющуюся в воздухе морскую пену, возникающую, когда ветер хлещет гребни волн, постоянно нагоняющих друг друга, это, своего рода «пот моря». Так Фабрицио назвал и альбом, и его стартовую композицию, которую он сочинил в хорошо ему знакомых ритмах тарантеллы. Включил Пьеполи в альбом и знаменитую композицию королевы музыки фаду, португалки Амалии Родригеш Ave Maria fadista. «Если грех петь и играть музыку фаду, то молитесь за нас, грешных», - поет в ней Пьеполи, аккомпанируя себе на chitarra battente – но в манере, напоминающей португальскую гитару. Найдете вы здесь и Ninna nanna di Carpino, виртуозную колыбельную из апулийского горного региона Гаргано, именно в ней Пьеполи демонстрирует свое умение петь «на два голоса»: мужской и женский. Есть в альбоме и единственная чисто инструментальная тема Sair, которую Фабрицио исполняет на сазе, есть Qifti, традиционная песня небольших, живущих компактно в южной Италии албанских общин, а завершает весь проект композиция Tetuán, названная в честь города в Марокко, где издавна вместе живут мусульмане, христиане и евреи, своего рода символ многообразия средиземноморских этносов. В начале и конце этой композиции Пьеполи ввел в ткань песни записанный в Тетуане голос сефардской еврейки, поющей лирическую песню. Каждый наверняка найдет в Maresia мелодию по душе, для меня же вершиной альбома стала Melagranada ruja, суровая и эмоциональная песня родом из Сардинии, в которой павший герой обращается к матери. Применив звучание уда, Пьеполи придал ей арабо-андалузский колорит, словно воскрешая эпоху войн времен Реконкисты.

Чуть меньше сорока минут длится это путешествие по истории, географии и, конечно же, фольклору Средиземноморья. С таким гидом, как Фабрицио Пьеполи оно будет особенно интересным.

© & (p) 2022 Zero Nove Nove Records

10 tks / 7 mins

(Fabrizio Piepoli - voice, chitarra battente, oud, saz, classic g, b, shruti box, dayereh, daff, sajat, moorchang;)

Линк предоставлен Giuseppe Bortone, Zero Nove Nove

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия


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