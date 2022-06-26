Trio Xolo - In Flower, In Song

Августовский релиз лейбла 577 Records знакомит нас с In Flower, In Song, дебютным альбомом ансамбля Trio Xolo. Для этого состава In Flower, In Song действительно первый альбом, но сами участники коллектива, все трое, далеко не дебютанты.
Басиста Захари (Заха) Суонсона ранее доводилось слышать на альбоме Open Question Vol.1, также изданном 577 Records, где он играет в компании Дэниэла Картера, Аюми Ишито и других музыкантов. Кроме того, Суонсон, уже в качестве сотрудника Crossover Media, частый автор пресс-релизов, присылаемых нам в том числе. Но творческая биография Заха значительно шире. Родом этот музыкант с американо-мексиканскими корнями из штата Массачусетс, играет на басу с шести лет, учился в Peabody Institute of Music, а с 2012 года живет в Бруклине, где, кстати, и располагается 577 Records. Суонсон играет самую разнообразную музыку, но тяготеет к джазу свободной формы. В эпоху, когда большинство басистов играет на инструменте со стальными струнами, Зах использует струны жильные, что придает его звучанию особую теплоту и богатый тембр с широким спектром обертонов.
Не менее интересен тенор-саксофонист из Балтимора Дерик Майклс, участник множества проектов, как у себя в Балтиморе, так и в Нью-Йорке. Он играл с такими людьми, как Эллери Эскелин, Майкл Форманек, Джон Зелигман, Джефф Рид, Крис Памфри. Дерик прекрасно чувствует и играет мэйнстрим, но свободная импровизация и для него представляет особый интерес. Как говорит сам Майклс, музыка для него – бесконечные открытия и в области «формы», и в области «бесформенного».
Наконец, за ударными в трио работает Далиус Науё. На родине, в Литве, его больше знают под полным именем Далиус Науёкайтис. Он родился в Вильнюсе, прошел хорошую школу у Владимира Чекасина, закончил в 1987 году Вильнюсскую консерваторию, много играл с тем же Чекасиным, Пятрасом Вишняускасом, Скирмантасом Саснаускасом. Далиус изначально позиционировал себя, как музыканта фри-джаза. В этом смысле переезд в США в 1995 году не изменил его творческих интересов. В Нью-Йорке он особенно много работал с Кенни Уоллесеном, Джонатоном Хаффнером (вместе с ними он даже выпустил в 2014 году альбом Rasa Rasa на знаменитом лейбле Джона Зорна Tzadik), в основанной им группе Uzupis (по району в Вильнюсе, где существует «вольная» республика для всех творческих личностей). Одновременно Науё сотрудничает с авангардным кинематографом, прежде всего с таким выдающимся режиссером этого направления, как его земляк по происхождению Йонас Мекас (его не стало в 2019 году), а также с Кеном Джекобсом.
Таким творческим личностям, как Суонсон, Майклс и Науё комфортно работать друг с другом, и вы почувствуете это, слушая In Flower, In Song. Все композиции для альбома сочинил Зах Суонсон, но, в предложенной музыкантами эстетике они стали лишь основой для ярких импровизационных «разговоров», где голоса тенор-саксофона, контрабаса и ударных находятся в постоянном динамическом взаимодействии, причудливо и неожиданно переплетаются, и каждый из музыкантов вносит свою весомую лепту в общее дело. Каждая из композиций альбома хороша по-своему, ну, а моим персональным фаворитом в этом проекте стала пьесаRitualistic.
© & (p) 2022 577 Records
9 tks / 44 mins
(Zachary Swanson – b; Derrick Michaels – ts; Dalius Naujo – dr;)
Линк предоставила Amanda Bloom, Crossover Media
Леонид АУСКЕРН