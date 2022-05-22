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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Hendrik Meurkens / WDR Big Band - Samba Jazz Odyssey

Hendrik Meurkens / WDR Big Band - Samba Jazz Odyssey

22.05.2022

Hendrik Meurkens / WDR Big Band - Samba Jazz Odyssey
Выдающийся джазовый харпер Хендрик Меркенс свой седьмой альбом на лейбле Zoho Music под названием Samba Jazz Odyssey записал с одним из лучших европейских джазовых биг-бэндов, оркестром Западногерманского радио в Кельне под управлением американского джазового трубача Майкла Филипа Моссмана. Для Меркенса, немца по происхождению, уже более тридцати лет живущего и работающего в Нью-Йорке, этот проект очень важен. Как говорит сам музыкант, «Этот проект имеет для меня особое значение. Любой мечтает записаться с WDR Big Band, и я был удостоен чести сотрудничать с ним.»

Название альбома столь же лаконично, сколь и точно. Практически каждая из пьес альбома – это музыкальные воспоминания Меркенса о путешествиях в разные края. Индонезия (A Night In Jakarta) и Чехия (Prague In March), Нью-Йорк (Manhattan Samba) и Скалистые горы (Mountain Drive) – и все это под чарующие латинские ритмы бразильской самбы, которая является для Меркенса постоянным источником вдохновения. Из девяти треков альбома Меркенс сочинил семь, и все они исполнялись им ранее в разных альбомах и при разных обстоятельствах, но здесь Хендрик собрал их вместе и они обрели новое звучание в аранжировках, выполненных в основном нынешним шефом WDR Big Band Моссманом. Руководитель бэнда принес в проект и одну собственную композицию, You Again, очень органично вошедшую в эту программу. Ну, а финишный трек, композиция Жобима Choro, в данном контексте просто чувствует себя, как дома.

О мастерстве Меркенса – харпера говорить как-то даже неудобно. Виртуозность солиста выгодно оттеняют музыканты WDR Big Band, часть из которых здесь также получила возможность отметиться парой классных соло. В первую очередь тут можно говорить о тенор-саксофонисте Пауле Хеллере в A Night In Jakarta, альт-саксофонисте Йохане Херлене в Sambatropolis, трубаче Энди Хадерере в Mountain Drive и гитаристе Поле Шигихара в Samba Tonto. Думаю, как сам Меркенс, так и WDR Big Band могут записать этот совместный проект в число своих наиболее памятных работ.

© & (p) 2022 Zoho Music

9 tks / 63 mins

(Hendrik Meurkens – harm; Michael Philip Mossman – conductor; The WDR Big Band: Johan Hörlén, Pascal Bartoszak, Olivier Peters, Paul Heller, Jens Neufang – saxes; Andy Haderer, Wim Both, Rob Bruynen, Ruud Breuls - tp; Ludwig Nuss, Raphael Klemm, Andy Hunter, Mattis Cederberg – tb; Paul Shigihara – g; Billy Test – p; John Goldsby – b; Hans Dekker – dr;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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