IFIHADAHIFI - The Dryad

Легендарная, выдающаяся, неповторимая, не подвластная времени – любой из этих эпитетов можно поставить рядом с именем Шейлы Джордан, и он будет правдой. Она была одной из первых вокалисток бопа, она училась у Тристано и Мингуса и дружила с ...