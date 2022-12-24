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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » IFIHADAHIFI - The Dryad

IFIHADAHIFI - The Dryad

24.12.2022

IFIHADAHIFI - The Dryad

Австралиец Гидеон Франкель живет в Мельбурне. Он весьма успешный композитор и продюсер, автор многих коммерческих саундтреков. И еще он большой любитель музыки, обладатель, среди прочего, целой коллекции винтажных электрических клавишных инструментов. Локдаун, вызванный пандемией, застал его, как и многих, врасплох. И тогда Гидеона осенила идея. С помощью инструментов из своей коллекции он начал сочинять музыку. Потом он, взяв на себя привычные обязанности продюсера, привлек к ее записи партнеров со всего мира. Флейтист Джамайкл Фрэзиер записывал свои партии в Лос-Анджелесе, вибрафонист Джан-Лука Манфредония – в Риме, а еще музыканты делали свои записи в Аргентине, Испании, Македонии, Швеции, Колумбии. Аргентине, Венесуэле. У себя в Мельбурне Франкель играл на контрабасе и своих клавишных. Обработка записей шла в Сан-Паулу, в Бразилии и в Мельбурне. Так родился первый для Гидеона Франкеля авторский альбом.

Правда, он не стал выносить собственное имя на обложку. Проекту он дал замысловатое название IFIHADAHIFI. Это палиндром: прочтите справа налево – и оцените эффект. А сам альбом получил название из греческой мифологии: The Dryad. Почему? Можно провести логическую цепочку: дриады, нимфы, бог Пан, который, как известно, любил играть на флейте… А флейта Фрэзиера стала одним из основных солирующих инструментов в этом альбоме. The Dryad включил в себя одиннадцать композиций Франкеля. О стилистике его музыки говорить сложно. Гидеон, особо не задумываясь, щедрой рукой черпал из самых разных источников. Тут и джаз, и рэгги, и латина, и блюз, и эмбиент, и академическая традиция. Как говорит он сам, его привлекают « эмоциональные и притягательные мелодии с неожиданными поворотами основной линии и острыми гармониями, легко плывущие в нежных латиноамериканских ритмах.»

Что ж, все точно. Именно таковы композиции Франкеля – от стартовой Broken Dreams и до финишной Mellow Jive. По его словам, многие люди независимо друг от друга отмечали, что The Dryad им приятно слушать в процессе приготовления пищи или за семейным столом с бокалом вина в руке. Так сказать, прикладная музыка. Но действительно очень приятная!

© & (p) 2022 Naked Muse Records

11 tks / 30 mins

(Flutes - Jamichael Frazier; Drums & Percussion - Reinaldo Ocando 1,2,3,4,7,8,9,11, Mauro Regulez 5; Pepe Rodríguez 6; Vibraphone - Gianluca Manfredonia 3,6,7,8; Clara Zucchetti 6 & 9; Levade Paoli 1 & 4; Antonie Veskovski 5; Reinaldo Ocando 2; Kai Stensgaard 3; Wurlitzer & Pianet - all tracks Gideon Frankel; Paolo ‘Pee Wee’ Durante 2 & 7; Fender Rhodes Abramo Riti 1; Bass - Gideon Frankel 2,4,6,7,8,9,10; Miguel Valazquez 11 & 5; Leonardo Vall 1; Albert Mora 3;)

Линк предоставлен Kari-On Productions


Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Аргентина, Венесуэла, Испания, Италия, Колумбия, Македония, США, Швеция
музыкальный стиль
кроссовер


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