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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » John Scofield - John Scofield

John Scofield - John Scofield

02.10.2022

John Scofield - John Scofield

Ни сам Джон Скофилд, ни исполнительный продюсер его проекта Манфред Айхер, ничего не изобретали, размышляя над названием альбома, второго авторского для Джона на ECM Records. Действительно, если на обложке стоит имя John Scofield, то любому мало-мальски знакомому с джазом человеку больше ничего объяснять не надо. Само это имя – знак качества и высокого мастерства. Есть, возможно, и еще одна весомая причина, по которой мы видим на обложке только имя выдающегося гитариста. Дело в том, что это первый сольный альбом во всей более, чем полувековой творческой биографии Джона Скофилда. В звуковом пространстве альбома John Scofield живет только его электрогитара, без какого-либо сопровождения. Впрочем, это не совсем точно: весьма дозировано и аккуратно Скофилд использует в некоторых треках лупер, вступая в диалог с самим собой.

Программу из тринадцати треков, подготовленную Скофилдом, я назвал бы музыкальными мемуарами, так сказать, о времени и о себе. Такое сравнение мне кажется уместным еще и потому, что liner notes альбома представляют собой краткие комментарии Джона к каждому треку.

Джон Скофилд родился в 1951 году и рос под звуки рок-н-ролла и музыки кантри, которые остались близки ему и в течение всей долгой джазовой карьеры. И в списке композиций мы находим Not Fade Away из репертуара Бадди Холли, которую Скофилд не раз играл вместе с Филом Лэшем из Grateful Dead, а также You Win Again Хэнка Уильямса. А еще здесь есть две версии хорошо известных каждому американцу традиционных тем: неофициальный гимн всех ирландцев Danny Boy и старый блюз из Луизианы Junco Partner, который гитарист и гражданин Джон Скофилд посвящает здесь всем несправедливо томящимся за решеткой. Блюз он вообще называет «величайшим открытием ХХ века» - и в программу включен его собственный образчик блюза: Elder Dance. Скофилд, как известно, учился (но не закончил) в Беркли. Воспоминанием о тех временах выглядит его версия Coral Кита Джарретта. Он разучивал эту пьесу в Беркли, но сейчас демонстрирует чистую импровизацию, из которой Джарретт проступает только к финалу. А вот и воспоминание о первой записи: именно ею когда-то стал стандарт There Will Never Be Another You, который он играл тогда вместе с Четом Бейкером и Джерри Маллигеном. Собственная композиция Trance Du Jour – это рефлексия на 60-е годы и музыку главного кумира тех лет Джона Колтрейна. Ни одни мемуары не могут обойти стороной личную жизнь автора. Скофилд не исключение. Он включил в программу пьесу, посвященную любимой жене Сюзан - Mrs. Scofield's Waltz, а также еще несколько собственных композиций, названия которых придумала именно она.

…Мемуары часто пишут люди, отошедшие на покой от дел, которые их прославили и сделали знаменитыми. Но есть и иные примеры. Сэр Уинстон Черчилль написал свои военные мемуары (и получил за них Нобеля по литературе), но и после того еще ряд лет был премьер-министром Соединенного Королевства. Я уверен, что альбом John Scofield – лишь этап в творчестве Джона Скофилда, и он еще не раз сыграет так, как он играл в этом альбоме. Так, как умеет играть на гитаре только он.

© & (p) 2022 ECM Records

13 tks / 54 mins

(John Scofield - el.g, looper;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/john-scofield-john-scofield/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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